Потап і Настя Каменських розлучилися: роман з одруженим, гучне весілля й зірвані плани на дітей

Потап і Настя Каменських

Співачка Настя Каменських та репер і продюсер Потап, які оголосили про розлучення, пережили чимало злетів і падінь.

Особисте життя зірок від самого початку було оповите таємницями. Згодом вони відкритіше демонстрували почуття, однак різноманітні чутки не вщухали. Редакція ТСН.ua пропонує дізнатися ключове: як починався їхній роман, яким був шлюб насправді й що відомо про розлучення Потапа і Насті.

Знайомство і спільна робота в дуеті «Потап і Настя»

Історія пари почалася з популярного дуету «Потап і Настя», який подарував українцям низку хітів. Їхня перша спільна композиція «Без любви» стала стартом співпраці. Попри напружені стосунки, артисти досягли піку популярності та жартували: «чим більше сварилися, тим популярнішими ставали».

2013 року на хвилі популярності з’явилися перші чутки про «хімію» між ними. Втім, зірки це не коментували. А 2017-го дует оголосив паузу: Каменських зосередилася на сольній кар’єрі, а Потап — на продюсуванні.

Перші чутки про стосунки Насті Каменських з одруженим Потапом

Інтерес до особистого життя артистів лише зростав. На той момент Потап від 1999 року перебував у шлюбі з Іриною Горовою та виховував спільного сина. Та це не заважало допитливим продовжувати вірити у спільне майбутнє Потапа й Насті.

Чутки підігрів інцидент 2013 року, коли артистів помітили разом на Кубі. І хоч Каменських заперечувала спільну подорож, однак у Мережі невпинно з’являлися фото з однакових локацій.

Ще більше розмов спричинило остаточне розлучення Потапа з продюсеркою Горовою 2014 року. Пізніше вона пояснила: останні роки вони намагалися «полагодити» стосунки, але безуспішно. Тож вони залишилися просто батьками синові Андрію, який дотепер підтримує чудові стосунки з татом.

Цікаво, що лише 2025 року Потап офіційно підтвердив інформацію про зради у шлюбі з Горовою з Каменських. За словами репера, через чотири роки після появи дуету «Потап і Настя» 2010-го у нього зі співачкою й закрутився роман. А розлучення з Горовою сталося лише 2014.

Підтвердження роману зірок і декілька гучних весіль поспіль

І звісно, розлучення Потапа з іще більшою силою породило чимало пліток про його стосунки з Каменських. До того ж виконавиця інтригувала обручкою на пальці та все частіше показувалася у компанії репера.

Врешті, лише 2019 року Потап офіційно підтвердив, що одружується з артисткою, випустивши кліп «Константа». Тож таки підозри фанів виявилися правдивими — зірки, які знайомі протягом 13 років і разом були у гурті «Потап та Настя», певний час таємно зустрічалися й навіть встигли одружитися.

Як з часом з’ясувалося, своє перше весілля Потап і Настя зіграли на таємній церемонії у Лас-Вегасі. А ось вже офіційно узаконили стосунки 2018 року. І відтоді через рік після розпису 2019 року пара зіграла пишне весілля Україні. Тоді на вечірку в елітному заміському комплексі під Києвом зібрався чи не весь шоубіз. Ба більше, на торжество навіть приїхала ексдружина Потапа — Ірина Горова з тогочасним новим коханим.

Плани на дітей, можливі кризи у шлюбі й натяки на зради Потапа

Після початку повномасштабної війни з’явилися чутки про нібито проблеми у стосунках. 2023 року обидва їх спростовували. Втім, хвиля обговорень не вщухала.

Спочатку експідопічна продюсера GIP C звинувачувала його у залицяннях до неї. Щоправда, доказів не надала. Все обмежилося лише її зізнаннями у буцімто спробах Потапа схилити її до інтиму задля успішного продюсування. Свою історію вона розповіла у пісні «Mama I’m a Bitch», в якій закликала чоловіка «перехрестити члена».

З роками ще не один роман на стороні приписували Потапу. Зокрема, подейкували, що він міг залицятися до колишньої дружини колеги Позитива — дизайнерки Анни Андрійчук, близької подруги Каменських. А коли дівчина оголосила про весілля й не показала свого чоловіка, то плітки посилилися.

Та подружжя не стомлювалося все спростовувати як у себе в соцмережах, так і публічно — на сценах та в інтерв’ю. Хоча інколи Настя все ж дозволяла заговорити про турбулентні часи і роботу зі своїм станом. У решту часу вони запевняли — у них все гаразд і вони «дивляться в один бік».

Ба більше, репер свого часу навіть говорив про планування дітей, буцімто вони «працювали над цим». У соцмережах вони продовжували тепло відгукуватися про свої почуття, вітати зі святами й не давати шансів пліткам.

Проте їхній романтичний контент став ще рідкіснішим явищем після того, як обидва вирушили жити за кордон. Потап говорив, що він з обраницею жив одразу на декілька країн — Україна, Іспанія, США, ОАЕ. Музиканти знайомилися там з колегами в індустрії, відкривали бізнеси, організовували концерти, але вже з меншим розмахом. І все через неодноразові скандали, зокрема пов’язані з російською мовою.

Здавалося, що кар’єра обох починає сходити нанівець. Зокрема, своїми необнадійливими прогнозами ділилися як фани, так і музичні критики, серед яких продюсерка Ірина Горова. Та попри все, пара продовжувала замовчувати будь-які проблеми в особистому житті й розвивала кар’єру окремими стежками.

Чутки про розлучення й офіційне підтвердження

Тривожні сигнали з’явилися ще торік. Так, пара почала розпродавати спільне майно. Зокрема, позбувалися елітного будинку під Києвом за 2,2 млн доларів.

А ще раніше на одному зі своїх виступів Настя зі сцени заговорила про «кохання, яке виявилося помилкою». Та тоді вмить перервала монолог. Ще через декілька місяців після того пліткар Богдан Беспалов зі слів інсайдера розповідав, що закохані часто сваряться. Ба більше, стверджувалося, що Настя нібито хотіла розірвати шлюб ще 2023 року, але, мовляв, Потап тоді її стримав маніпуляціями і контролем над фінансами та нерухомістю.

Врешті, тривала відсутність подружжя на публіці й тривожні здогадки фанів були неспроста. Цього року на початку травня Потап і Настя офіційно розлучилися. Вони більше не приховують, що їхня історія довжиною у понад десятиріччя завершилися. Щоправда, вдаватися у подробиці зірки поки що навідріз відмовляються, про що вказали у спільній заяві в Instagram.

До слова, незабаром, 4 травня, Насті Каменських виповниться 39 років. Співачка вже зізнавалася, що поринає у новий етап життя без алкоголю і з усвідомленим підходом після низки ретритів. Своєю чергою 44-річний Потап, вочевидь, після розлучення присвятить себе закордонним бізнесам, виступам і продовжуватиме виховувати сина Андрія від Ірини Горової.

