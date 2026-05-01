Подорож у часі: новий інструмент покаже, де б ви жили 320 млн років тому

Новий інструмент показує розташування будь-якої точки землі протігом останніх 320 млн років

Науковці запустили масштабне оновлення онлайн-платформи, яка здатна реконструювати рух тектонічних плит протягом сотень мільйонів років. Завдяки цьому інструменту кожен охочий може ввести свої координати та побачити, де саме розташовувалася його земельна ділянка за часів існування суперконтиненту Пангея.

Про запуск нової версії калькулятора палеоширот на базі Утрехтського палеогеографічного моделювання повідомляє ScienceAlert.

Тривимірне розуміння біорізноманіття

Оновлена система дозволяє оцінювати археологічні знахідки не лише в часі, але й у географічному просторі. Наприклад, знайдені у Нідерландах скам’янілості віком 245 мільйонів років свідчать про те, що тодішня флора і фауна існувала в умовах, схожих на сучасний клімат Перської затоки. Палеонтологиня з Утрехтського університету Емілія Яроховська пояснює, що з новою моделлю розуміння біорізноманіття переходить із одновимірного виміру в тривимірний, «охоплюючи також і простір».

Завдяки цій технології дослідники можуть простежити, як масові вимирання та різкі зміни клімату впливали на міграцію чи зникнення цілих видів тварин. Платформа вже містить глобальну модель історії Землі, яка враховує не лише дрейф континентів, а й зсув магнітних полюсів. За словами Яроховської, такий детальний підхід дає можливість винести надзвичайно важливі уроки «для стійкості біорізноманіття в сьогоденні».

Можливості для користувачів та плани науковців

Нова вебплатформа отримала значно зручніший інтерфейс для звичайних користувачів та розширений функціонал для професійних науковців. Тепер система дозволяє експортувати масиви даних, будувати графіки та навіть завантажувати власні координати для масового обчислення палеоширот. Щоб продемонструвати ці можливості, розробники успішно реконструювали градієнт біорізноманіття пізнього юрського періоду на основі 34 тисяч морських скам’янілостей.

Наразі команда дослідників активно працює над подальшим розширенням часових меж своєї унікальної математичної моделі. У майбутньому вони планують заглибитися в історію планети ще сильніше, щоб «охопити кембрійський вибух 550 мільйонів років тому». Тим часом інструмент залишається у відкритому доступі, дозволяючи будь-кому простежити багатовікову подорож власного подвір’я.

