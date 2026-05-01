ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
509
Час на прочитання
2 хв

Єфросиніна після скандалу з чоловіком Полякової показала реакцію її коханого-військового на "мажора"

Ведуча показала своє справжнє ставлення до конфліктної ситуації.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Коментарі
Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна вперше прокоментувала інцидент з гучними заявами чоловіка співачки Олі Полякової.

Так, тижнями раніше бізнесмен Вадим Буряковський публічно оцінив діяльність ведучої в інтерв’ю Дмитру Гордону. Він стверджував, що для нього вона буцімто в житті та на публіці — різна. Крім того, доволі неоднозначно висловився і про чоловіка-військового зірки Тимура Хромаєва. Особливо образливим виявився його коментар щодо того, що він нібито «мажор».

Згодом ситуація ще більше розгорілася публічними дискусіями, і все зайшло настільки далеко, що самій Поляковій довелося публічно просити вибачення у подруги за необачність Вадима. А ще пізніше артистка записала нову пісню «Вадік» і комічно обіграла інцидент.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Тривалий час Маша не коментувала такі гострі заяви, але зараз наважилася на це та опублікувала новий допис в Instagram з відсиланням до слів Вадима Буряковського. Зокрема, показала серію кадрів з буденного життя і комічно підписала їх майже цитатою з уст бізнесмена: «В жизні нє такая, как на сценє».

Водночас інтерв’юерка на тлі заяв про чоловіка-«мажора» вирішила покепкувати з нього. Зокрема, вручила йому смаколик з написом «Мажор». І коханий з усмішкою прийняв такий подарунок.

Допис Маші Єфросиніної з чоловіком Тимуром Хромаєвим / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна на тлі сварки зі співачкою Христиною Соловій неочікувано висловилася про їхню дружбу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
509
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie