Єфросиніна після скандалу з чоловіком Полякової показала реакцію її коханого-військового на "мажора"

Маша Єфросиніна з чоловіком

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна вперше прокоментувала інцидент з гучними заявами чоловіка співачки Олі Полякової.

Так, тижнями раніше бізнесмен Вадим Буряковський публічно оцінив діяльність ведучої в інтерв’ю Дмитру Гордону. Він стверджував, що для нього вона буцімто в житті та на публіці — різна. Крім того, доволі неоднозначно висловився і про чоловіка-військового зірки Тимура Хромаєва. Особливо образливим виявився його коментар щодо того, що він нібито «мажор».

Згодом ситуація ще більше розгорілася публічними дискусіями, і все зайшло настільки далеко, що самій Поляковій довелося публічно просити вибачення у подруги за необачність Вадима. А ще пізніше артистка записала нову пісню «Вадік» і комічно обіграла інцидент.

Тривалий час Маша не коментувала такі гострі заяви, але зараз наважилася на це та опублікувала новий допис в Instagram з відсиланням до слів Вадима Буряковського. Зокрема, показала серію кадрів з буденного життя і комічно підписала їх майже цитатою з уст бізнесмена: «В жизні нє такая, как на сценє».

Водночас інтерв’юерка на тлі заяв про чоловіка-«мажора» вирішила покепкувати з нього. Зокрема, вручила йому смаколик з написом «Мажор». І коханий з усмішкою прийняв такий подарунок.

