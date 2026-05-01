Дрони атакують одну з областей на заході: в містах сталися вибухи
Російські безпілотники атакували Рівне під час повітряної тривоги.
У Рівному сталися вибухи у п’ятницю, 1 травня. В обласному центрі від 13:49 лунають сирени через загрозу дронів та було чутно звуки вибухів.
Про це повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.
«У Рівному було чутно звуки вибухів», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».
Повітряні сили попереджали про БпЛА в напрямку Рівного зі сходу. За даними моніторів, дрони фіксували в кількох районах обласного центру.
Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили про кілька вибухів у Дубні, що за понад 40 км від Рівного. Військові також інформували про безпілотники, які тримали курс на місто.
Нагадаємо, посеред дня 1 травня десятки російських БпЛА атакували Тернопіль. За даними моніторів, лише протягом однієї години було застосовано близько 60 дронів. Після вибухів небо над містом затягнуло чорним димом. У деяких районах виникли проблеми з електроенергією.