Дрони атакують одну з областей на заході: в містах сталися вибухи

Російські безпілотники атакували Рівне під час повітряної тривоги.

Дим після вибухів / © Associated Press

У Рівному сталися вибухи у п’ятницю, 1 травня. В обласному центрі від 13:49 лунають сирени через загрозу дронів та було чутно звуки вибухів.

«У Рівному було чутно звуки вибухів», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили попереджали про БпЛА в напрямку Рівного зі сходу. За даними моніторів, дрони фіксували в кількох районах обласного центру.

Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили про кілька вибухів у Дубні, що за понад 40 км від Рівного. Військові також інформували про безпілотники, які тримали курс на місто.

Нагадаємо, посеред дня 1 травня десятки російських БпЛА атакували Тернопіль. За даними моніторів, лише протягом однієї години було застосовано близько 60 дронів. Після вибухів небо над містом затягнуло чорним димом. У деяких районах виникли проблеми з електроенергією.

