Блогер Беспалов заявив про "викрадення" і назвав зірку, яка за його версією "хотіла знищити його"

Український блогер і пліткар Богдан Беспалов після тривалої паузи повернувся до публічності та вперше детально пояснив, чому зник із медіапростору.

Як з’ясувалося, кілька місяців інфлюенсер не виходив на зв’язок через мобілізацію. На своєму YouTube-каналі він розповів про обставини, які передували службі, та назвав їх «викраденням». Блогер також натякнув на причетність до ситуації відомої співачки, хоча прямо імені не озвучив. Водночас у назві відео з’явився провокативний підпис з конкретикою: «Не Тіна Кароль. Ментовка Олена Тополя».

«24 січня 2026 року моє життя змінилося назавжди. Була замовниця — не бачу сенсу називати її ім’я, бо це обговорили вже абсолютно всі. Це на її совісті, доля її вже карає. Не хочу давати додаткової уваги людині, яка хотіла знищити мене. Бо я мав опинитися в іншій бригаді, де люди зникають. Але цього не відбулося. Бумеранг існує і з цією співачкою це вже відбувається», — заінтригував зірка Мережі.

Інфлюенсер також розповів, що за ним начебто стежили правоохоронці, після чого його доставили до ТЦК для перевірки документів. Там він пройшов військово-лікарську комісію, попри проблеми із зором, і був направлений на базову загальновійськову підготовку.

«Декілька днів поспіль на цивільній автівці представники поліції слідкували за мною, аби мене затримати. У кафе поблизу мого ЖК представники поліції заявили про перевірку документів і що я проїду з ними. Я не пручався. Мене відвезли до ТЦК і тримали достатньо довго. У мене величезні проблеми із зором, але це нікого не цікавило», — пояснив Беспалов.

Після цього Беспалов розпочав службу. Він зізнався, що період адаптації був непростим, але побратими потішили його своїм розумінням і посприяли швидшій адаптації.

«Я опиняюсь у війську, частині й не можу вийти на зв’язок — у нас був карантин, 10 днів без телефону. Мені не дозволяли публічно комунікувати. Але я потрапив у хороший колектив, де була людиноцентричність. Вони допомогли мені пройти шлях прийняття. Але БЗВП мені далося складно. Я постійно хворів — і це скрізь», — зізнався Богдан.

Окремо він наголосив, що пережитий досвід суттєво змінив його світогляд і він ще раз «впевнився, що робить усе правильно». Беспалов каже, що не вважає свою історію винятковою, адже подібні ситуації трапляються з багатьма. Вже зараз, за словами Богдана, він має змогу «у вільний від служби час» продовжувати працювати над створенням контенту з «ревізією зашкварів» шоубізу для власної спільноти.

«Це страшне відчуття, коли не почуваєшся безпечно й тебе викрадають. Я не роблю себе особливим, це масово. За цей період трапилося багато речей. Були безпідставні звинувачення. Я звичайна людина, яка пройшла гідно цей шлях», — наголосив пліткар.

До слова, сама Олена Тополя вже реагувала на такі закиди Богдана Беспалова. Раніше вона спростовувала гучні заяви блогера й говорила, що не причетна до сприяння його мобілізації.

