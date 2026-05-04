ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

У чорному вбранні і з білим коміром: Олену Зеленську зазнімкували за фортепіано

Перша леді анонсувала запуск кампанії у межах теми ментального здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлину, на якій вона сидить за фортепіано, тримаючи пальці на клавішах.

Одягнена перша леді у чорне вбрання, яке складається зі спідниці і жакета з великими накладними кишенями, білим коміром від сорочки та з чорним тонким ремінцем. Волосся її укладене у гарну зачіску з локонами, а на обличчі — ніжний макіяж.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Знімок присвячений запуску кампанії «If Not Now — Then When?» у межах теми ментального здоров’я.

«Помічали, як часто ми відкладаємо себе? Час на власні мрії, моменти відпочинку, прості радості — усе це ми звикли приносити в жертву обставинам, обов’язкам, виживанню. Психологи називають це синдромом відкладеного життя. І правда в тому, що все невтілене так і може залишитися невтіленим.

Ми з колегами по Саміту перших леді та джентльменів опікуємося темою ментального здоров’я в наших країнах і запускаємо кампанію «If Not Now — Then When?» саме про моменти, що повертають нас до себе.

Турбота про власні потреби не розкіш і не слабкість. Це частина стійкості.

Травень за міжнародним календарем Місяць обізнаності про ментальне здоров’я. Його відзначають із 1949 року. Але ми знаємо: піклуватися про себе треба щомісяця і щодня — не лише в травні», — написала Зеленська у дописі.

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася на зустрічі у світло-бежевому костюмі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie