У чорному вбранні і з білим коміром: Олену Зеленську зазнімкували за фортепіано

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлину, на якій вона сидить за фортепіано, тримаючи пальці на клавішах.

Одягнена перша леді у чорне вбрання, яке складається зі спідниці і жакета з великими накладними кишенями, білим коміром від сорочки та з чорним тонким ремінцем. Волосся її укладене у гарну зачіску з локонами, а на обличчі — ніжний макіяж.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Знімок присвячений запуску кампанії «If Not Now — Then When?» у межах теми ментального здоров’я.

«Помічали, як часто ми відкладаємо себе? Час на власні мрії, моменти відпочинку, прості радості — усе це ми звикли приносити в жертву обставинам, обов’язкам, виживанню. Психологи називають це синдромом відкладеного життя. І правда в тому, що все невтілене так і може залишитися невтіленим.

Ми з колегами по Саміту перших леді та джентльменів опікуємося темою ментального здоров’я в наших країнах і запускаємо кампанію «If Not Now — Then When?» саме про моменти, що повертають нас до себе.

Турбота про власні потреби не розкіш і не слабкість. Це частина стійкості.

Травень за міжнародним календарем Місяць обізнаності про ментальне здоров’я. Його відзначають із 1949 року. Але ми знаємо: піклуватися про себе треба щомісяця і щодня — не лише в травні», — написала Зеленська у дописі.

