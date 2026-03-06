ТСН у соціальних мережах

Суспільство
216
2 хв

У картатому жакеті і з цікавою брошкою: Олена Зеленська відвідала виставку у музеї

Перша леді у новому діловому образі з’явилася у музеї.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала у Національному музеї мистецтв Ханенків персональну виставку мультимедійноїї художниці Анни Сапон — співзасновниці майстерні «Ательєнормально» та мистецького центру «Прекарня», створених спеціально для спільної роботи нейротипових і нейровідмінних митців та мисткинь.

Олена Зеленська та Анна Сапон / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська та Анна Сапон / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді ознайомилася з виставкою, в якій представлено 11 килимів мисткині, графічні малюнки, есеї та скульптурні інсталяції 2020–2025 років.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Назвою для експозиції став рядок із вірша самої авторки: "З художницями, кураторками, золотими заходами сонця". І до кожного килима Анна також додала вірш — те, що килим міг би сказати глядачам. Кожен твір має свій сюжет — людину, з якою Анну пов’язують важливі для неї стосунки. Це дуже яскраві роботи, що промовляють до відвідувача всім розмаїттям барв. Авторка буквально пропонує гостям провести день з різними кольорами. Нині, у перші дні весни, після надважкої зими нам усім справді дуже бракує кольорів», — написала Зеленська в Instagram- дописі зі світлинами з виставки.

Олена Зеленська та Анна Сапон / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська та Анна Сапон / © Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента постала у сірому картатому жакеті без коміра і з прихованими застібками, який скомбінувала з чорними штанями-палацо та чорним взуттям. У руці вона тримала чорний клатч.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і сережки-кільця у вухах. До жакета Олена прикріпила цікаву брошку з краплеподібною перлиною на металевій основі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у графітовому костюмі і з гарною зачіскою виступила на заході.

216
