У картатому жакеті і з цікавою брошкою: Олена Зеленська відвідала виставку у музеї

Олена Зеленська

Олена Зеленська відвідала у Національному музеї мистецтв Ханенків персональну виставку мультимедійноїї художниці Анни Сапон — співзасновниці майстерні «Ательєнормально» та мистецького центру «Прекарня», створених спеціально для спільної роботи нейротипових і нейровідмінних митців та мисткинь.

Олена Зеленська та Анна Сапон

Перша леді ознайомилася з виставкою, в якій представлено 11 килимів мисткині, графічні малюнки, есеї та скульптурні інсталяції 2020–2025 років.

Олена Зеленська

«Назвою для експозиції став рядок із вірша самої авторки: "З художницями, кураторками, золотими заходами сонця". І до кожного килима Анна також додала вірш — те, що килим міг би сказати глядачам. Кожен твір має свій сюжет — людину, з якою Анну пов’язують важливі для неї стосунки. Це дуже яскраві роботи, що промовляють до відвідувача всім розмаїттям барв. Авторка буквально пропонує гостям провести день з різними кольорами. Нині, у перші дні весни, після надважкої зими нам усім справді дуже бракує кольорів», — написала Зеленська в Instagram- дописі зі світлинами з виставки.

Олена Зеленська та Анна Сапон

Там дружина президента постала у сірому картатому жакеті без коміра і з прихованими застібками, який скомбінувала з чорними штанями-палацо та чорним взуттям. У руці вона тримала чорний клатч.

Олена Зеленська

У Зеленської було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і сережки-кільця у вухах. До жакета Олена прикріпила цікаву брошку з краплеподібною перлиною на металевій основі.

Олена Зеленська

