Завтра, 6 березня, в православному календарі день пам’яті святих 42 мучеників Аморійських. У VII столітті Візантійська імперія перебувала під постійною загрозою арабських вторгнень. Місто Аморій мало велике стратегічне значення, і його мешканці часто ставали об’єктами політичних і релігійних конфліктів. Християни, які не приймали нових язичницьких чи синкретичних практик, піддавалися репресіям і переслідуванням.

За церковними переказами, група з 42 чоловіків, жінок і дітей була заарештована за відмову відректися від християнської віри. Вони піддавалися тортурам, але залишалися непохитними у своїх переконаннях. Відданість Господу довела їх до мученицької смерті. Конкретні деталі життя кожного з них історики відновлюють лише частково, проте всі вони вважаються прикладом духовної мужності і жертовності.

Прикмети 6 березня

Якщо 6 березня ясний день і ясна ніч, то весна буде рання і тепла.

Низькі, важкі хмари на заході — до дощу чи снігу найближчої доби.

Гучний спів птахів рано-вранці — до теплого і сухого дня.

Що завтра не можна робити

Цього дня, за народними повір’ями, не слід марнувати воду — її варто застосовувати лише для конкретних, корисних потреб.

Що можна робити завтра

У давнину цього дня освячували колодязі. Народ вважав, що сьогодні корисно прийняти ванну або відвідати лазню, щоб ніби очистити тіло й душу від гріхів. Також існував звичай поминання померлих: під час вечері частину їжі не доїдали, залишаючи її як частування для родичів і друзів, що відійшли.