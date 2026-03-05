- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 5 березня: кого та як вітати з іменинами
5 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 5 березня
5 березня 2026 року привітайте з іменинами Адріана, Георгія, Давида, Івана, Кирила, Костянтина, Луку, Марка, Миколу, Федора, Іраїду.
Адріан — латинське походження, означає «житель Адрії». В дитинстві співчутливий, добрий. В дорослому віці стає врівноваженим.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві позитивний, веселий. В дорослому віці стає гордовитим.
Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає дружелюбним.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві честолюбний, гарно вчиться. В дорослому віці стає талановитим.
Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві доброзичливий, приємний в спілкуванні. В дорослому віці стає рішучим.
Лука — латинське походження, означає «світло». В дитинстві гучний, веселий. В дорослому віці стає товариським.
Марк — латинське ім’я, перекладається як «молоток». В дитинстві любить увагу батьків, горделивий. В дорослому віці стає працьовитим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві повільний, ніжний. В дорослому віці стає рішучим.
Іраїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як «богиня». В дитинстві чуйна, вразлива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.
День ангела 5 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе від негараздів, веде шляхом радості та наповнює твоє життя світлом, добробутом і гармонією.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, підтримував у важкі моменти, дарував натхнення та сили, а кожен день приносив мир, щастя та усмішки близьких людей.
***
Щиро вітаю з днем ангела! Нехай любов і тепло ангела-хранителя завжди наповнюють твоє серце, дарують впевненість у собі та допомагають здійснювати найзаповітніші мрії.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди охороняв твій шлях, оберігав від прикрощів та негараздів, а кожен новий день приносив радість, добро і добробут.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди супроводжує тебе, дарує світлі думки, щасливі моменти та внутрішній спокій. Будь завжди під захистом і натхненням свого ангела.