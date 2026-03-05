День ангела 5 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 5 березня

5 березня 2026 року привітайте з іменинами Адріана, Георгія, Давида, Івана, Кирила, Костянтина, Луку, Марка, Миколу, Федора, Іраїду.

Адріан — латинське походження, означає «житель Адрії». В дитинстві співчутливий, добрий. В дорослому віці стає врівноваженим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві позитивний, веселий. В дорослому віці стає гордовитим.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві честолюбний, гарно вчиться. В дорослому віці стає талановитим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві доброзичливий, приємний в спілкуванні. В дорослому віці стає рішучим.

Лука — латинське походження, означає «світло». В дитинстві гучний, веселий. В дорослому віці стає товариським.

Марк — латинське ім’я, перекладається як «молоток». В дитинстві любить увагу батьків, горделивий. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві повільний, ніжний. В дорослому віці стає рішучим.

Іраїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як «богиня». В дитинстві чуйна, вразлива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 5 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе від негараздів, веде шляхом радості та наповнює твоє життя світлом, добробутом і гармонією.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, підтримував у важкі моменти, дарував натхнення та сили, а кожен день приносив мир, щастя та усмішки близьких людей.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай любов і тепло ангела-хранителя завжди наповнюють твоє серце, дарують впевненість у собі та допомагають здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди охороняв твій шлях, оберігав від прикрощів та негараздів, а кожен новий день приносив радість, добро і добробут.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди супроводжує тебе, дарує світлі думки, щасливі моменти та внутрішній спокій. Будь завжди під захистом і натхненням свого ангела.