ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Американська співачка у прозорій сукні і без бюстгальтера привернула увагу на заході у Парижі

25-річна артистка Maeta обрала для свого виходу сміливий образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Maeta

Maeta / © Getty Images

Співачка Maeta відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком. Вона одягла на івент чорну прозору сукню з глибоким овальним вирізом, під якою на ній були лише чорні труси. Вбрання було без рукавів і мало нижче колін драпування.

Maeta / © Getty Images

Maeta / © Getty Images

Аутфіт Maeta доповнила чорними туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж із коричневою підводкою на губах і молочний манікюр. Вуха співачка прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie