Американська співачка у прозорій сукні і без бюстгальтера привернула увагу на заході у Парижі

Maeta / © Getty Images

Реклама

Співачка Maeta відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком. Вона одягла на івент чорну прозору сукню з глибоким овальним вирізом, під якою на ній були лише чорні труси. Вбрання було без рукавів і мало нижче колін драпування.

Maeta / © Getty Images

Аутфіт Maeta доповнила чорними туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж із коричневою підводкою на губах і молочний манікюр. Вуха співачка прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками.