- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 1 хв
Американська співачка у прозорій сукні і без бюстгальтера привернула увагу на заході у Парижі
25-річна артистка Maeta обрала для свого виходу сміливий образ.
Співачка Maeta відвідала захід WWD у готелі Hotel de Crillon, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком. Вона одягла на івент чорну прозору сукню з глибоким овальним вирізом, під якою на ній були лише чорні труси. Вбрання було без рукавів і мало нижче колін драпування.
Аутфіт Maeta доповнила чорними туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж із коричневою підводкою на губах і молочний манікюр. Вуха співачка прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками.