Скандальна заява з Вашингтона: у Білому домі різко розкритикували Байдена через “безкоштовну зброю" для України”:

Білий дім / © Associated Press

Реклама

Речниця Білого дому Керолайн Левітт знову розкритикувала політику колишнього президента США Джо Байдена щодо військової підтримки України.

Про це пише Укрінформ.

Під час брифінгу вона прокоментувала заяви президента США Дональда Трампа у соцмережах і зазначила, що попередня адміністрація, за її словами, передавала Україні значні обсяги американського озброєння безкоштовно.

Реклама

За словами Левітт, Трамп вважає, що протягом чотирьох років у Білому домі перебував «некомпетентний лідер», який нібито віддав іншим державам, зокрема Україні, значну частину американського озброєння.

Речниця додала, що, попри це, нинішня адміністрація переконана у потужності американської армії.

Водночас Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що запаси американських боєприпасів нині перебувають на дуже високому рівні. Він також розкритикував Байдена за масштабну військову підтримку Києва та заявив, що той «витратив час і гроші країни, віддаючи все» президенту України Володимиру Зеленському.

Крім того, Трамп наголосив, що під час свого першого президентського терміну провів реформу американських збройних сил і заявив, що продовжує зміцнювати військовий потенціал США.

Реклама

Воднас раніше Байден накинувся зі звинуваченнями на Трампа

Колишній президент США Джозеф Байден виступив із різкою критикою Дональда Трампа.