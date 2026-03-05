- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Скандальное заявление из Вашингтона: в Белом доме резко раскритиковали Байдена из-за "бесплатного оружия" для Украины":
В Белом доме повторили обвинения в адрес экс-президента США Джо Байдена, заявив, что он передавал Украине американское оружие фактически бесплатно.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт вновь раскритиковала политику бывшего президента США Джо Байдена по военной поддержке Украины.
Об этом пишет Укринформ .
На брифинге она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях и отметила, что предыдущая администрация, по ее словам, передавала Украине значительные объемы американского вооружения бесплатно.
По словам Левитт, Трамп считает, что в течение четырех лет в Белом доме находился «некомпетентный лидер», якобы отдавший другим государствам, в частности Украине, значительную часть американского вооружения.
Пресс-секретарь добавила, что, несмотря на это, нынешняя администрация убеждена в мощи американской армии.
В то же время Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что запасы американских боеприпасов сейчас находятся на очень высоком уровне. Он также раскритиковал Байдена за масштабную военную поддержку Киева и заявил, что тот «израсходовал время и деньги страны, отдавая все» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что в свой первый президентский срок провел реформу американских вооруженных сил и заявил, что продолжает укреплять военный потенциал США.
Воднас ранее Байден набросился с обвинениями на Трампа
Бывший президент США Джозеф Байден выступил с резкой критикой Дональда Трампа.