Скандальное заявление из Вашингтона: в Белом доме резко раскритиковали Байдена из-за "бесплатного оружия" для Украины":

Белый дом / © Associated Press

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт вновь раскритиковала политику бывшего президента США Джо Байдена по военной поддержке Украины.

Об этом пишет Укринформ .

На брифинге она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях и отметила, что предыдущая администрация, по ее словам, передавала Украине значительные объемы американского вооружения бесплатно.

По словам Левитт, Трамп считает, что в течение четырех лет в Белом доме находился «некомпетентный лидер», якобы отдавший другим государствам, в частности Украине, значительную часть американского вооружения.

Пресс-секретарь добавила, что, несмотря на это, нынешняя администрация убеждена в мощи американской армии.

В то же время Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что запасы американских боеприпасов сейчас находятся на очень высоком уровне. Он также раскритиковал Байдена за масштабную военную поддержку Киева и заявил, что тот «израсходовал время и деньги страны, отдавая все» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в свой первый президентский срок провел реформу американских вооруженных сил и заявил, что продолжает укреплять военный потенциал США.

