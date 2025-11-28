"Вы тупая?": Трамп обругал журналистку из-за вопроса о Байдене (видео)

Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, совершившего вооруженное нападение на нацгвардейцев.

Об этом сообщает New York Post.

После прямой линии Трампа с военными базами в честь Дня благодарения журналистка спросила, почему Трамп уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экспрезидента США Джо Байдена без должной проверки.

«Вы задаете вопрос просто потому, что вы тупой человек. Потому что они их впустили. Вы тупая? Вы тупой человек? Они прибыли самолетом с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», — заявил Трамп.

Напомним, 26 ноября недалеко от Белого дома в Вашингтоне, в США, произошла стрельба. Двое американских нацгвардейцев были смертельно ранены.

Президент Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировали на стрельбу.

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по двум служащим Национальной гвардии США в Вашингтоне, ранее находился в афганских военных подразделениях, что поддерживало ЦРУ.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Трамп хамит СМИ. Сообщалось, что журналистка Bloomberg Кэтрин Люси на борту Air Force One спросила президента Трампа, что именно имел в виду сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, утверждая, что глава государства «знал о девушках». В ответ американский лидер указал на нее пальцем и резко бросил: «Тихо, тихо, свинка». После вопроса журналистки Трамп ответил, что ему ничего не известно об этих «девушках». Он добавил, что Эпштейн часто общался с экс-президентом США Биллом Клинтоном и бывшим главой Гарварда Лоуренса Саммерса.