Тяжелая атлетика

Посещение тренажерного зала может не только укрепить мышцы, но и улучшить вашу память и когнитивные функции, о чем свидетельствуют многообещающие результаты нового исследования.

Об этом пишет The Daily Mail.

Ученые из США обнаружили, что только одна сессия силовой тренировки, которая длится чуть больше 40 минут, может заметно усилить длительную память здоровых взрослых людей.

Скорость обработки информации и рабочая память растут

Исследователи из Университета Пердью в Индиане (США) проследили за 121 взрослым от 18 до 50 лет. Участников разделили на две группы:

Группа тренировки: выполняла умеренные силовые упражнения (жим лежа, тяга блока, сгибание рук со штангой, жим ногами, разгибание на трицепс и разгибание ног) в течение 42 минут. Тренировка включала разминку и два подхода по 10 повторений для каждого упражнения. Контрольная группа: смотрела видео, как другие участники выполняют те же упражнения.

До и после эксперимента участники сдавали образцы крови и проходили электроэнцефалографию (ЭЭГ) для фиксации электрической активности мозга.

«Результаты демонстрируют, что острая силовая тренировка положительно влияет на исполнительные функции, улучшая скорость обработки информации и рабочую память, а также нейро-электрическую функцию «, — отметили ученые.

Было установлено, что в группе, которая выполняла упражнения с отягощениями, умеренно улучшилось время реакции, связанное с рабочей памятью по сравнению с контрольной группой. Исследователи предполагают, что подобный эффект могут иметь и другие виды сопротивления, такие как приседания или сгибание колен.

Вероятный механизм: лактат и кровяное давление

Хотя точный механизм влияния силовых тренировок на рабочую память еще не доказан, ученые выдвинули гипотезу: повышение уровня лактата в крови (маркер усталости мышц) и АД после физических нагрузок могут улучшать скорость «исполнительных функций», что, в свою очередь, повышает когнитивность.

Поскольку когнитивные тесты проводились сразу же после окончания упражнений, продолжительность этого положительного эффекта остается неизвестной.

«Клинически, эти выводы поддерживают интеграцию силовых упражнений в тренировочные программы для получения острых преимуществ для исполнительных функций «, — подытожили авторы исследования в журнале Psychophysiology.

Силовая тренировка для здоровья мозга

Это исследование придает вес предыдущим научным работам, которые уже указывали на связь между физической активностью и сохранением когнитивных функций.

Предотвращение деменции: ранее испанские ученые обнаружили, что увеличение физической активности до двух с половиной часов в неделю в возрасте от 45 до 65 лет делает людей менее склонными к распространению токсического белка амилоида в мозге, который ассоциируется с симптомами болезни Альцгеймера.

Биологический возраст: также было доказано, что повышение веса всего три раза в неделю может снизить биологический возраст человека почти на восемь лет.

Напоминания ВОЗ и МОЗ: Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю упражнениям умеренной интенсивности или 75 минут интенсивным упражнениям. Кроме того, следует включать упражнения на укрепление всех основных групп мышц (ног, спины и живота) не менее двух дней в неделю.

Ранее специалисты рассказали, как можно остановить паническую атаку и вернуть контроль над телом и разумом.