Россия атакует Европу "оружием хаоса": эксперты о новой тактике врага

Воздушный шар

Россия начала запускать с территории Беларуси воздушные шары, оснащенные GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что это создает хаос в воздушном движении и новый этап в гибридной войне РФ против Европы.

Так, с октября второй по величине аэропорт Прибалтики, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 воздушных шаров, хотя истинное количество запусков, вероятно, гораздо выше; по данным балтийского информационного агентства «Белсат», сбивают лишь около 28% воздушных шаров.

«Литовские чиновники сообщили The Telegraph, что рои воздушных шаров — это „гибридная атака“ на Запад, осуществляемая с одобрения белорусского диктатора Александра Лукашенко… Они также предупредили, что запуски воздушных шаров представляют „серьезную“ угрозу безопасности НАТО на ее восточном фланге и „осуществляются в Украине“. статьи.

В чем опасность

Хотя воздушные шары обычно перевозят контрабанду, литовские эксперты утверждают, что в будущем они могут быть оснащены шпионскими камерами, зажигательными устройствами или взрывчаткой.

Еще большую тревогу, подчеркивают они, вызывает то, что воздушные шары помогают России составлять карту слабых мест на восточном фланге НАТО всякий раз, когда им удается пересечь границу.

Проблема в том, что поскольку воздушные шары могут достигать высоты более 8000 м, они часто слишком высоко для поражения беспилотниками или огнестрельным оружием. Кроме того, существует риск того, что груз воздушного шара, вес которого может достигать 50 кг, может убить или ранить людей во время падения на землю.

Литовские официальные лица заявляют, что эта тактика крайне эффективна: форма гибридной войны, которую Минск и Москва могут списать на дело рук мелких преступников.

Тестируют ПВО и слабые места НАТО

Эйтвидас Баярунас, бывший посол Литвы в Великобритании, заявил, что воздушные шары намного зловеще, чем могут показаться.

«Если вы готовитесь к войне, вам нужно знать время реакции Литвы», — сказал он. «Эти воздушные шары не являются военными, но они проверяют время реагирования НАТО и реакцию противовоздушной обороны; они обнаруживают слабые места в Литве, НАТО и ЕС».

По словам Баярунаса, кумулятивный эффект воздушных шаров, поскольку они постоянно срывают полеты и вызывают воздушную тревогу, может также принести пользу Александру Лукашенко внутри страны.

«Эти малозатратные провокации позволяют ему напомнить Западу, что он может оказывать на них давление, — сказал он. — Он может сказать [белорусам]: „Вы живете в безопасной стране под моим руководством, а в Литве постоянные кризисы“.

Баярунас также отмечает, что стаи воздушных шаров посылают широкий стратегический сигнал Западу.

«Это послание: „Вы больше не в безопасности, и не думайте, что война идет в Украине — она уже здесь, но в иной форме, чем российские танки, пересекающие границы“, — сказал он.

Дипломат также предупредил, что эти шары могут быть легко оснащены шпионскими камерами или даже зажигательными устройствами, аналогичными тем, которые ХАМАС использовал в секторе Газа для поджога посевов в Израиле.

