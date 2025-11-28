Росія атакує Європу "зброєю хаосу": експерти про нову тактику ворога

Повітряна куля

Росія почала запускати з території Білорусі повітряні кулі, оснащені GPS-трекерами, які потім переправляються через кордон до Литви.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що це створює хаос у повітряному русі і є новим етапом у гібридній війні РФ проти Європи.

Так, із жовтня другий за величиною аеропорт Прибалтики, Вільнюс, був змушений закриватися дев’ять разів через навалу повітряних куль. За останній рік литовська влада перехопила щонайменше 550 повітряних куль, хоча істинна кількість запусків, імовірно, набагато вища; за даними балтійського інформаційного агентства «Белсат», збивають лише близько 28% повітряних куль.

«Литовські чиновники повідомили The Telegraph, що рої повітряних куль — це „гібридна атака“ на Захід, що здійснюється зі схвалення білоруського диктатора Олександра Лукашенка… Вони також попередили, що запуски повітряних куль представляють „серйозну“ загрозу безпеці НАТО на її східному фланзі та „здійснюються в ширшому контексті агресивної війни Росії проти України“, — ідеться в статті.

У чому небезпека

Хоча повітряні кулі, як правило, перевозять контрабанду, литовські експерти стверджують, що у майбутньому вони можуть бути оснащені шпигунськими камерами, запальними пристроями або вибухівкою.

Ще більшу тривогу, підкреслюють вони, викликає те, що повітряні кулі допомагають Росії складати карту слабких місць на східному фланзі НАТО щоразу, коли їм вдається перетнути кордон.

Проблема в тому, що оскільки повітряні кулі можуть досягати висоти понад 8000 м, вони часто занадто високо для ураження безпілотниками або вогнепальною зброєю. Крім того, існує ризик, що вантаж повітряної кулі, вага якої може сягати 50 кг, може вбити або поранити людей під час падіння на землю.

Литовські офіційні особи заявляють, що ця тактика вкрай ефективна: це форма гібридної війни, яку Мінськ і Москва можуть списати на справу рук дрібних злочинців.

Тестують ППО та слабкі місця НАТО

Ейтвідас Баярунас, колишній посол Литви у Великій Британії, заявив, що повітряні кулі є набагато зловіснішими, ніж можуть здатися.

«Якщо ви готуєтеся до війни, вам потрібно знати час реакції Литви», — сказав він. «Ці повітряні кулі не є військовими, але вони перевіряють час реагування НАТО і реакцію го протиповітряної оборони; вони виявляють слабкі місця в Литві, НАТО і ЄС».

За словами Баярунаса, кумулятивний ефект повітряних куль, оскільки вони постійно зривають польоти і викликають повітряну тривогу, може також принести користь Олександру Лукашенку всередині країни.

«Ці малозатратні провокації дозволяють йому нагадати Заходу, що він може чинити на них тиск, — сказав він. — Він може сказати [білорусам]: „Ви живете в безпечній країні під моїм керівництвом, а в Литві постійні кризи“.

Баярунас також зазначає, що зграї повітряних куль посилають широкий, стратегічний сигнал Заходу.

«Це послання: „Ви більше не в безпеці, і не думайте, що війна йде в Україні — вона вже тут, але в іншій формі, ніж російські танки, що перетинають кордони“, — сказав він.

Дипломат також попередив, що ці кулі можуть бути легко оснащені шпигунськими камерами або навіть запалювальними пристроями, аналогічними тим, які ХАМАС використовував у секторі Газа для підпалу посівів в Ізраїлі.

