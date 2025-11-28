Известная украинская юмористка ошеломила похудением на 10 кило и раскрыла, как ей это удалось

Наталья Гарипова

Известная украинская юмористка Наталья Гарипова ошеломила похудением на 10 килограммов.

Комик на проекте "Наодинці з Гламуром" призналась, что набрала вес на фоне войны, постоянного стресса и большой нагрузки на работе. Однако Гарипова поняла, что так не должно быть и о себе надо заботиться. Поэтому, она серьезно взялась за свое здоровье. Это дало результат в виде минус 10 килограммов на весах.

«Где-то я сбросила 10 килограмм. Это было на самом деле из-за стресса, войны и очень много работы. Ты забиваешь на себя болт, решила делать шоу, чтобы всем было легче. Как только я поняла, что у меня есть я, я у себя навсегда, то надо позаботиться о себе. Я просто сделала фокус на себя и стало легче», — говорит юмористка Анне Севастьяновой.

Наталья Гарипова уверяет, что не колола никаких препаратов, которые помогають похудеть. Юмористка избавилась от веса благодаря дисциплине. Она активно занимается спортом и следит за питанием, и при этом делает это регулярно. По словам Гариповой, похудение — на самом деле нелегкий путь, но результат того стоит.

«Я понятия даже не понимаю, что такое „Оземпик“. Это просто дисциплина. У меня есть табличка, где я отмечаю, сколько я прошла, какой сегодня был спорт, какой будет массаж. У меня все четко. И с едой так же», — делится юмористка.

