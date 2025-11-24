Могилевская после похудения на 25 кг раскрыла свой рацион и от чего она отказалась в еде

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о своих пищевых привычках и схемах, которые помогают ей поддерживать форму.

Во время интервью для «Люкс ФМ» артистка поделилась, что давно придерживается интервального голодания и имеет собственные правила питания. По словам Могилевской, она ест один, максимум два раза в день — в промежутке между 11:00 и 16:00. Ужинать певица принципиально не привыкла: «После 11-ти и до четырех, вечером не ем».

Когда же артистке нужно быстро вернуться в форму, она переходит на более строгий режим: «Я ем просто овощи с овощами, без ничего, точно без углеводов. Забудьте: каши, фрукты, сахар…».

Могилевская рассказала, что может съедать большую тарелку разных овощей: тушеных, печеных, свежих или соленых. В свой рацион она добавляет сырую свеклу с чесноком, орехи, семечки и различные зеленые овощи. По словам певицы, такой микс вкусов и текстур приносит ей настоящее удовольствие, а не пытку: «И то теплое, то холодное, то подсоленное, то подкисленное — и у меня такой просто кайф».

Более того, Могилевская имеет собственный лайфхак: она делает овощные слайсы из свеклы и редьки, высушивает их и использует как полезный «хлебчик». Правда, знаменитость честно признается, что может «сорваться» и полакомиться большим количеством мороженого. И добавляет, что такое бывает только в случаях, когда она очень уставшая.

