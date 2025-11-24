Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: 40-летнего актера доставили в больницу

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Украинский актер, звезда фильма «Скажене весілля» Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время концерта.

Несчастный случай произошел вечером 23 ноября в Харькове, когда звезда участвовал в финальном номере спектакля. В какой-то момент артист оступился и сорвался в оркестровую яму, ударившись головой. Это не прошло без последствий — у актера обнаружили черепную травму.

О происшествии сообщило концертное агентство, которое сопровождает гастроли шоу. Там уточнили, что после падения Арзуманяна срочно доставили в больницу, где ему оказали помощь. По словам организаторов, угрозы жизни нет, однако актер находится под постоянным наблюдением медиков.

«В Харькове, во время исполнения финального номера спектакля Ladies' Night, актер Арам Арзуманян случайно упал в оркестровую яму и получил травму головы. Сейчас он находится под наблюдением врачей в харьковской больнице. Его жизни ничего не угрожает. Желаем Араму скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении концертного агентства «Пале-Арт» в Instagram.

Уже с больничной койки Арам записал сторис для фотоблога, чтобы успокоить фанатов и сообщить о пребывании в отделении нейрохирургии. На кадрах видно большой синяк под глазом. Но, несмотря на травму, он традиционно не теряет чувство юмора.

«Видите ли, даже ночью могу светить. Спектакль сыграли, но есть нюанс. Для кого-то оркестровая яма — это мелочь, а мне надо было лететь трижды глубже. Словом, травма черепа», — пошутил Арзуманян.

Артист подтвердил, что врачи диагностировали травму черепа и добавил, что сегодня, 24 ноября, чувствует себя уже лучше: «Сейчас лежу, восстанавливаюсь. Спасибо всем, кто волнуется. Все будет хорошо — восстановлюсь и продолжу вас веселить». Тем не менее, некоторые будущие спектакли пришлось все же перенести на новые даты, а в ближайших — заменить Арзуманяна.

