Могилевська після схуднення на 25 кг розкрила свій раціон і від чого вона відмовилася у їжі

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про свої харчові звички та схеми, які допомагають їй підтримувати форму.

Під час інтерв’ю для "Люкс ФМ" артистка поділилася, що давно дотримується інтервального голодування та має власні правила харчування. За словами Могилевської, вона їсть один, максимум два рази на день — у проміжку між 11:00 та 16:00. Вечеряти співачка принципово не звикла: «Після 11-ої і до четвертої, ввечері не їм».

Коли ж артистці потрібно швидко повернутись у форму, вона переходить на суворіший режим: «Я їм просто овочі з овочами, без нічого, точно без вуглеводів. Забудьте: каші, фрукти, цукор…».

Реклама

Наталія Могилевська / © Пресслужба Наталії Могилевської

Могилевська розповіла, що може з’їдати велику тарілку різних овочів: тушкованих, печених, свіжих або солоних. До свого раціону вона додає сирий буряк із часником, горіхи, насіння та різні зелені овочі. За словами співачки, такий мікс смаків і текстур приносить їй справжнє задоволення, а не тортури: «І то тепле, то холодне, то підсолене, то підкислене — і в мене такий просто кайф.»

Ба більше, Могилевська має власний лайфгак: вона робить овочеві слайси з буряка та редьки, висушує їх і використовує як корисний «хлібчик». Щоправда, знаменитість чесно зізнається, що може «зірватися» та поласувати великою кількістю морозива. І додає, що таке буває лише у випадках, коли вона дуже стомлена.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська засвітила на безіменному пальці обручку та спровокувала нові чутки про таємне одруження.