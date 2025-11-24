- Дата публікації
Нацвідбір на "Євробачення-2026": названо імена артистів, які можуть представити Україну на конкурсі
До списку потрапили справжні зірки «Євробачення», яких єврофани могли бачити у минулі роки.
Нарешті оприлюднено імена артистів, які можуть вийти до фіналу Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026».
«Суспільне» презентувало офіційний лонглист на своєму YouTube-каналі. До списку увійшло 15 виконавців із різних музичних жанрів та регіонів України.
У лонглисті вже чимало знайомих єврофанам артистів. Дехто вже намагався здобути перемогу в попередні роки, а інші повертаються після своїх успіхів на сцені «Євробачення». Саме тому боротьба цього року обіцяє бути особливо напруженою — конкуренти сильні та різнопланові, зі своїм унікальним звучанням.
Музична продюсерка Нацвідбору Джамала зізналася, що особисто прослухала 451 заявку, щоб відібрати найперспективніших артистів. Тож, до оприлюдненого лонглиста на нацвідбір на «Євробачення-2026» увійшли:
ANSTAY
Jerry Heil
Karyotype
KHAYAT
LAUD
LELÉKA
MOLODI
MON FIA
Monokate
Mr. Vel
OKS
The Elliens
Valeriya Force
Марта Адамчук
ЩукаРиба
Зазначимо, всі учасники лонглиста мають пройти живе прослуховування, особиста участь у якому є обов’язковою. Саме після цих прослуховувань до 15 грудня буде сформовано список фіналістів — до 9 виконавців.
Серед тих, хто не потрапить до фіналу, проведуть рейтингове онлайн-голосування, що визначить ще одного додаткового учасника.
Фінал Нацвідбору на “Євробачення-2026” запланований на лютий 2026 року. Переможця визначатимуть голоси журі та глядачів.