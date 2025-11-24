ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Уельська зробила гучну заяву в соцмережах: що сказала майбутня королева

Принцеса Уельська Кейт, покровителька фонду Forward Trust, звернулася з терміновим закликом вшанувати початок Тижня поінформованості про наркозалежність.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Дружина принца Вільяма звернулася зі щирим посланням підтримки на ознаменування початку Тижня поінформованості про наркозалежність.

«Залежність — це не вибір і не особистий недолік, а складний психічний стан, який вимагає співчуття та підтримки», — заявила Кетрін у повідомленні, опублікованому 24 листопада.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Але навіть зараз, 2025 року, сприйняття людьми залежності формується під впливом страху, сорому та засудження. Це потрібно змінити. Стигматизація, яка оточує тих, хто стикається з залежністю, дозволяє їй процвітати за зачиненими дверима, впливаючи на сім’ї та спільноти ы зрештою руйнуючи життя. Багато з нас знають когось, хто бореться з залежністю.

Зараз саме час виявити наші співчуття і любов, щоб допомогти їм, їхнім друзям та сім’ям звернутися по підтримку до таких організацій, як The Forward Trust. Одужання — це важко, але за правильного лікуванні воно можливе. І починається воно з розмови, уважного вислуховування та прояву турботи. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до обговорення. Обговорюючи це відкрито, ми разом зможемо вивести залежність і заподіяну нею шкоду з тіні. Ми зможемо переосмислити цю проблему з добротою і розумінням та допомогти людям і сім’ям, які борються з залежністю, зрозуміти, що вони не самотні», — сказала Кетрін в опублікованому посланні в Instagram.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня Кейт і Вільям відвідували Королівське вар’єте в Альберт-голі в Лондоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie