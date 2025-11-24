Принцеса Уельська зробила гучну заяву в соцмережах: що сказала майбутня королева

Принцеса Уельська / © Associated Press

Реклама

Дружина принца Вільяма звернулася зі щирим посланням підтримки на ознаменування початку Тижня поінформованості про наркозалежність.

«Залежність — це не вибір і не особистий недолік, а складний психічний стан, який вимагає співчуття та підтримки», — заявила Кетрін у повідомленні, опублікованому 24 листопада.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Але навіть зараз, 2025 року, сприйняття людьми залежності формується під впливом страху, сорому та засудження. Це потрібно змінити. Стигматизація, яка оточує тих, хто стикається з залежністю, дозволяє їй процвітати за зачиненими дверима, впливаючи на сім’ї та спільноти ы зрештою руйнуючи життя. Багато з нас знають когось, хто бореться з залежністю.

Реклама

Зараз саме час виявити наші співчуття і любов, щоб допомогти їм, їхнім друзям та сім’ям звернутися по підтримку до таких організацій, як The Forward Trust. Одужання — це важко, але за правильного лікуванні воно можливе. І починається воно з розмови, уважного вислуховування та прояву турботи. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до обговорення. Обговорюючи це відкрито, ми разом зможемо вивести залежність і заподіяну нею шкоду з тіні. Ми зможемо переосмислити цю проблему з добротою і розумінням та допомогти людям і сім’ям, які борються з залежністю, зрозуміти, що вони не самотні», — сказала Кетрін в опублікованому посланні в Instagram.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня Кейт і Вільям відвідували Королівське вар’єте в Альберт-голі в Лондоні.