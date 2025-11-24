- Дата публікації
Вигуляла вінтажний жакет і улюблені джинси: Марго Роббі прийшла підтримати колег на заході
Акторка обрала джинси крою, який візаульно подовжував її ноги.
Останніми місяцями Марго Роббі рідко з’являлася на публіці, але все ж вирішила відвідати захід у Лос-Анджелесі, присвячений новому фільму Netflix «Франкенштейн». Вона прийшла підтримати свого колегу Джейкоба Елорді, який зіграв у «Франкенштейні» головну роль, а також режисера Гільєрмо дель Торо.
Марго одягла того дня широкі джинси, туфлі від Ferragamo, а також вінтажний жакет від John Galliano з колекції 2005 року, який не лише був із золотистою вишивкою, а ще й з хутряною обробкою.
Нагадаємо, що з Елорді Марго Роббі знялася в новій екранізації фільму «Грозовий перевал». Актори зіграли головні ролі — Кетрін Ерншо і Гіткліффа. Продюсуванням картини займається компанія Марго LuckyChap Entertainment.