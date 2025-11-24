Вигуляла вінтажний жакет і улюблені джинси: Марго Роббі прийшла підтримати колег на заході

Марго Роббі та Гільєрмо дель Торо / © Getty Images

Останніми місяцями Марго Роббі рідко з’являлася на публіці, але все ж вирішила відвідати захід у Лос-Анджелесі, присвячений новому фільму Netflix «Франкенштейн». Вона прийшла підтримати свого колегу Джейкоба Елорді, який зіграв у «Франкенштейні» головну роль, а також режисера Гільєрмо дель Торо.

Марго Роббі, Джейкоб Елорді, Гільєрмо дель Торо, Міа Гот і Оскар Айзек / © Getty Images

Марго одягла того дня широкі джинси, туфлі від Ferragamo, а також вінтажний жакет від John Galliano з колекції 2005 року, який не лише був із золотистою вишивкою, а ще й з хутряною обробкою.

Марго Роббі та Гільєрмо дель Торо / © Getty Images

Нагадаємо, що з Елорді Марго Роббі знялася в новій екранізації фільму «Грозовий перевал». Актори зіграли головні ролі — Кетрін Ерншо і Гіткліффа. Продюсуванням картини займається компанія Марго LuckyChap Entertainment.

