Jerry Heil повертається на сцену нацвідбору "Євробачення" й зробила заяву: "Це правда"

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Співачка Jerry Heil оголосила про повернення на сцену Національного відбору на «Євробачення-2026».

Виконавиця та ще 14 артистів потрапили до лонглиста конкурсу. Для Jerry Heil це може стати другим тріумфом, бо 2024 року вона вже їздила на «Євробачення» від України. Але тоді вона виступала з реперкою alyona alyona. Своєю піснею Teresa & Maria вони вибороли для нашої Батьківщини третє місце.

Цього разу у фотоблогу Jerry Heil повідомила, що не збирається зупинятися на досягнутому. Своє рішення вона пояснила прагненням розвивати українську музику на міжнародній арені. Саме з цією особливою метою артистка спробує вкотре здобути перемогу на Нацвідборі.

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

«Це правда, я повертаюся на Національний відбір. Я не маю на меті „закрити гештальт“, хоч так, я дуже скучила за цим святом музики і за сімʼєю, яка навколо нього утворилася і частиною якої я почуваюсь. Так, я прагну здобути перемогу для України на „Євробаченні“. Проте я прагну перемоги для нашої музики — у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це!» — написала зірка.

Зазначимо, чи вдасться Jerry Heil поїхати на «Євробачення-2026» стане відомо згодом. Спочатку вона з рештою конкурсантами з лонглиста має пройти живе прослуховування. До 15 грудня буде сформовано новий список фіналістів — до дев’яти виконавців. А вже фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року, де визначиться представник від України для поїздки до Австрії на пісенний конкурс.