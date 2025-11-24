Jerry Heil возвращается на сцену нацотбора "Евровидения" и сделала заявление: "Это правда".

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Певица Jerry Heil объявила о возвращении на сцену Национального отбора на «Евровидение-2026».

Исполнительница и еще 14 артистов попали в лонглист конкурса. Для Jerry Heil это может стать вторым триумфом, потому что в 2024 году она уже ездила на «Евровидение» от Украины. Но тогда она выступала с рэперкой alyona alyona. Своей песней Teresa & Maria они завоевали для нашей Родины третье место.

На этот раз в фотоблоге Jerry Heil сообщила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Свое решение она объяснила стремлением развивать украинскую музыку на международной арене. Именно с этой особой целью артистка попытается в очередной раз одержать победу на Нацотборе.

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

«Это правда, я возвращаюсь на Национальный отбор. Я не имею целью „закрыть гештальт“, хотя да, я очень соскучилась по этому празднику музыки и по семье, которая вокруг него образовалась и частью которой я чувствую себя. Да, я хочу одержать победу для Украины на „Евровидении“. Однако я хочу победы для нашей музыки — в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом!» — написала звезда.

Отметим, удастся ли Jerry Heil поехать на «Евровидение-2026» станет известно позже. Сначала она с остальными конкурсантами из лонглиста должна пройти живое прослушивание. До 15 декабря будет сформирован новый список финалистов — до девяти исполнителей. А уже финал нацотбора состоится в феврале 2026 года, где определится представитель от Украины для поездки в Австрию на песенный конкурс.