Суспільство
103
1 хв

Вона в оксамитовій сукні, а він у смокінгу: принц і принцеса Уельські сходили на королівське вар’єте

Принцеса Кейт та принц Вільям вперше за 2 роки з’явилися на червоній доріжці в однаковому оксамитовому вбранні. Пара відвідала Королівське вар’єте у Королівському Альберт-голі у Лондоні.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц і принцеса Уельські

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські відвідали щорічне Королівське вар’єте-виставу в Альберт-голі. Кейт була одягнена у смарагдову оксамитову сукню з короткими рукавами та V-подібним вирізом на декольте, а принц Вільям одягнув чорну краватку-метелика та оксамитовий піджак.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Світло-каштанові локони Кейт були покладені бездоганними хвилями, а макіяж доповнював її неймовірний вечірній образ. Також на принцесі були діамантові сережки-люстри, на зап’ясті діамантовий браслет, а в руках золотий клатч із розсипом каміння.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Королівська вар’єте-вистава 2025 року стала шостою, яку принц Вільям та принцеса Кейт відвідали разом, до того ж цей захід став та їхньою першою появою на червоній доріжці з листопада 2023 року.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

