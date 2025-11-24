- Дата публікації
У золотій блузці та туфлях до тону: розкішна королева Ранія відвідала захід у Катарі
Королева Йорданії відвідувала у вихідні з візитом Катар.
Королева Ранія була присутня в Досі на благодійному вечорі на підтримку медичних досліджень, організованому Її Високоповажністю шейхою Аль-Маясса бінт Хамад бін Халіфа Аль Тані, Франческо Карроцціні та Анною Вінтур у Музеї ісламського мистецтва. У своєму Instagram Її Величність поділилася знімками з заходу та написала, що висловлює подяку Катару та Її Високоповажності за теплий прийом.
Королева була одягнена в розкішне вбрання в золотих та бірюзових відтінках. На ній була блузка з асиметричним коміром і вирізами на рукавах та спідниця з високою талією та цікавим, розшитим бісером поясом. Ранія взула золоті туфлі-човники, до яких підібрала золотий клатч. Волосся вона розпустила, накрутивши їх красивими хвилями, зробила виразний макіяж і одягла золоті сережки-пензлики.
Ранія завжди обирає для своїх виходів на публіку цікаві образи. Минулого свого виходу королева провела час з жінками з Аль-Мафрака в Умм-ель-Джималь і поділилася враженням про цю зустріч у своєму блогу в Instagram.