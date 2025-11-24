ТСН у соціальних мережах

73
1 хв

У золотій блузці та туфлях до тону: розкішна королева Ранія відвідала захід у Катарі

Королева Йорданії відвідувала у вихідні з візитом Катар.

Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія була присутня в Досі на благодійному вечорі на підтримку медичних досліджень, організованому Її Високоповажністю шейхою Аль-Маясса бінт Хамад бін Халіфа Аль Тані, Франческо Карроцціні та Анною Вінтур у Музеї ісламського мистецтва. У своєму Instagram Її Величність поділилася знімками з заходу та написала, що висловлює подяку Катару та Її Високоповажності за теплий прийом.

Королева Ранія з шейхою / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з шейхою / © Instagram королеви Ранії

Королева була одягнена в розкішне вбрання в золотих та бірюзових відтінках. На ній була блузка з асиметричним коміром і вирізами на рукавах та спідниця з високою талією та цікавим, розшитим бісером поясом. Ранія взула золоті туфлі-човники, до яких підібрала золотий клатч. Волосся вона розпустила, накрутивши їх красивими хвилями, зробила виразний макіяж і одягла золоті сережки-пензлики.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Ранія завжди обирає для своїх виходів на публіку цікаві образи. Минулого свого виходу королева провела час з жінками з Аль-Мафрака в Умм-ель-Джималь і поділилася враженням про цю зустріч у своєму блогу в Instagram.

Шейха, королева Ранія, Анна Вінтур / © Instagram королеви Ранії

Шейха, королева Ранія, Анна Вінтур / © Instagram королеви Ранії

73
