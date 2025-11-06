В цікавому образі незвичайного кольору: королева Ранія побувала в Мюнхені

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Реклама

Для цієї поїздки йорданська королева обрала цікавого відтінку образ.

На ній був асиметричний жакет із бавовни кольору хакі з коричневим коміром JW Anderson Limited, трикотажний топ від Alaa та широкі штани з бавовни з градієнтом та переплетенням теж від бренду Alaïa.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева доповнила сміливий лук м’ятною плетеною сумкою Bottega Veneta, туфлями-човниками зі шкіри фісташкового кольору Jennifer Chamandi, а також двома браслетами від Dior з рожевого та білого золота, кількока каблучками з камінням та сережками. Волосся Ранія уклала традиційними локонами і зробила виразний макіяж.

Реклама

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Вчора я отримала незабутні враження від виступу на саміті One Young World Summit у Мюнхені. Було приємно повернутись на цю сцену», — написала королева у підписі до фото.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно ми показували, в якому розкішному образі королева Ранія з’явилася на відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі, куди приїхала зі своєю молодшою дочкою принцесою Сальмою.