ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

В цікавому образі незвичайного кольору: королева Ранія побувала в Мюнхені

Королева Ранія поділилася у своєму Instagram знімками з поїздки до Мюнхена.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Для цієї поїздки йорданська королева обрала цікавого відтінку образ.

На ній був асиметричний жакет із бавовни кольору хакі з коричневим коміром JW Anderson Limited, трикотажний топ від Alaa та широкі штани з бавовни з градієнтом та переплетенням теж від бренду Alaïa.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева доповнила сміливий лук м’ятною плетеною сумкою Bottega Veneta, туфлями-човниками зі шкіри фісташкового кольору Jennifer Chamandi, а також двома браслетами від Dior з рожевого та білого золота, кількока каблучками з камінням та сережками. Волосся Ранія уклала традиційними локонами і зробила виразний макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Вчора я отримала незабутні враження від виступу на саміті One Young World Summit у Мюнхені. Було приємно повернутись на цю сцену», — написала королева у підписі до фото.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно ми показували, в якому розкішному образі королева Ранія з’явилася на відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі, куди приїхала зі своєю молодшою дочкою принцесою Сальмою.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie