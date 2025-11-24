76-річна Вера Вонг у купальнику влаштувала фотосесію в джакузі

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Реклама

Відома американська дизайнерка Вера Вонг поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених у басейні з джакузі. 76-річна жінка була одягнена в білий суцільний купальник, який вона доповнила чорною пов’язкою на голові, сонцезахисними окулярами і довгим кольє.

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

«Басейн з краєвидом. Каліфорнійська мрія», — написала Вера під знімками. Вона має приголомшливий вигляд. Її фото в купальниках завжди викликають ажіотаж — ніхто не може повірити, що їй за 70. Вера зізнається, що секрет — у роботі, сміху і коктейлях.

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

Загалом Вонг полюбляє одяг, який підкреслює її струнку фігуру. Так, нещодавно вона вийшла у світ в екстравагантному образі, що містив сіру майку і чорний топ, атласну пряму спідницю зі складками, зав’язками та шлейфом. У руках дизайнерка тримала шубу зі штучного хутра.

Реклама

Вера Вонг / © Associated Press

Особливу увагу привернула нова зачіска Вери — вона одягла перуку з коротким волоссям і чубчиком.