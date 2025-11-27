Особняк Камалии под Киевом шокирует размахом: антиквариат, бизнес на ягодах и реликвия семьи

Камалия и ее загородный дом

Украинская певица Камалия показала свой роскошный особняк под Киевом и ответила всем критикам.

Так, во время экскурсии для проекта "По хатах" артистка сначала показала придомовую территорию — и она поражает масштабами. На участке расположены большой бассейн, просторная детская площадка, зона барбекю, отдельный гостевой дом, собственный пирс, а также фруктовый сад. Певица рассказала, что часть урожая, в частности голубику, она вместе с экс-супругом Захуром выращивает даже для продажи.

Дом Камалии

Территория дома Камалии

Пирс возле дома Камалии

На территории обустроены и клетки с различными животными. В целом за имуществом ухаживает целая команда: садовники, повар, уборщицы, охрана, водители и другие помощники. В гостевом домике — тренажерный зал, несколько спален и собственный бассейн.

Гостевой дом

Бассейн в гостевом доме Камалии

Спортзал в гостевом доме Камалии

Спальня для гостей в доме Камалии

Но настоящий «эффект вау» вызывает основной дом Камалии. В нем панорамные окна, коллекционный антиквариат, скульптуры, изящная мебель и картины, привезенные со всего мира. Артистка призналась, что часть крупных предметов во время транспортировки самолетами даже разворовали.

Дом Камалии и Захура

Дом Камалии и Захура

Дом Камалии и Захура — кухня

Поместье обустроено для максимального комфорта: три сауны, баня, джакузи, массажный кабинет, солярий, спортзал и еще много комнат для отдыха.

СПА в доме Камалии

Солярий в доме Камалии

Массажный кабинет в доме Камалии

Не обошли вниманием и критику стиля интерьера, который пользователи называют «чересчур». Камалия ответила на упреки спокойно. Исполнительница подчеркнула, что уверена в происхождении состояния своего экс-супруга — бизнесмена и миллионера Мохаммада Захура.

«Кто-то ругает из-за того, что чересчур и „как у Пшонки“, но есть разные стили, и каждый имеет право существовать. Кому что нравится. Никак не реагирую (на критику — прим. ред.). Муж не воровал, а заработал своим трудом, инвестициями и бизнесами по всему миру. Мне стесняться нечего. Все приобрелось очень давно», — пояснила звезда.

Дом Камалии и Захура

Дом Камалии и Захура

Отдельно Камалия показала свою главную реликвию — плюшевого мишку, который более 70 лет передается в ее семье из поколения в поколение. По словам артистки, игрушка «охраняет дом» и всегда стоит на почетном месте в гостиной.

Камалия с реликвией

