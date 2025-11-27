- Дата публикации
Самолет экстренно приземлился из-за отвратительного запаха: нескольких человек госпитализировали
Службы быстрого реагирования эвакуировали четырех членов экипажа и одного пассажира в больницу.
Рейс American Airlines, направлявшийся в Финикс, вынужден был экстренно приземлиться в Хьюстоне после того, как пассажиры почувствовали неприятный запах в салоне.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-релиз Федерального управления гражданской авиации.
Самолет Arbus A321 вылетел из международного аэропорта Орландо и провел в полете около часа, когда бортпроводники сообщили о гадком запахе в салоне. Экипаж идентифицировал его как выхлопные газы.
Пилот обратился к диспетчерам с просьбой об экстренном приземлении и медицинской помощи, которая может понадобиться.
Службы быстрого реагирования в Хьюстоне, где приземлился самолет, были готовы и эвакуировали четырех членов экипажа и одного пассажира в больницу. В каком состоянии были госпитализированы пострадавшие, не сообщается.
«Мы благодарим членов нашей команды за их профессионализм и приносим извинения нашим клиентам за их опыт», — говорится в заявлении авиакомпании.
Сейчас продолжается расследование этого инцидента.
