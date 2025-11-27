ТСН у соціальних мережах

Маєток Камалії під Києвом шокує розмахом: антикваріат, бізнес на ягодах і реліквія родини

Артистка показала своє майно й відповіла критикам її інтер’єру.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія та її заміський будинок

Українська співачка Камалія показала свій розкішний маєток під Києвом і відповіла всім критикам.

Так, під час екскурсії для проєкту «По хатах» артистка спершу показала прибудинкову територію — і вона вражає масштабами. На ділянці розташовані великий басейн, просторий дитячий майданчик, зона барбекю, окремий гостьовий будинок, власний пірс, а також фруктовий сад. Співачка розповіла, що частину врожаю, зокрема лохину, вона разом з ексчоловіком Захуром вирощує навіть для продажу.

Будинок Камалії

Територія будинку Камалії

Пірс біля будинку Камалії

На території облаштовані й клітки з різними тваринами. Загалом за майном доглядає ціла команда: садівники, кухар, прибиральниці, охорона, водії та інші помічники. У гостьовому будиночку — тренажерна зала, кілька спалень і власний басейн.

Гостьовий будинок

Басейн у гостьовому будинку Камалії

Спортзал у гостьовому будинку Камалії

Спальня для гостей у будинку Камалії

Та справжній «ефект вау» викликає основний будинок Камалії. У ньому панорамні вікна, колекційний антикваріат, скульптури, витончені меблі та картини, привезені з усього світу. Артистка зізналася, що частину великих предметів під час транспортування літаками навіть порозкрадали.

Будинок Камалії та Захура

Будинок Камалії та Захура

Будинок Камалії та Захура — кухня

Маєток облаштований для максимального комфорту: три сауни, лазня, джакузі, масажний кабінет, солярій, спортзал і ще багато кімнат для відпочинку.

СПА у будинку Камалії

Солярій у будинку Камалії

Масажний кабінет у будинку Камалії

Не оминули увагою й критику стилю інтер’єру, який користувачі називають «занадто». Камалія відповіла на закиди спокійно. Виконавиця підкреслила, що впевнена у походженні статків свого ексчоловіка — бізнесмена й мільйонера Мохаммада Захура.

«Хтось сварить через те, що занадто і „як у Пшонки“, але є різні стилі, і кожен має право існувати. Кому що подобається. Ніяк не реагую (на критику — прим. ред.). Чоловік не крав, а заробив своєю працею, інвестиціями і бізнесами по всьому світу. Мені соромитися нічого. Все придбалося дуже давно», — пояснила зірка.

Будинок Камалії та Захура

Будинок Камалії та Захура

Окремо Камалія показала свою головну реліквію — плюшевого ведмедика, який понад 70 років передається в її родині з покоління в покоління. За словами артистки, іграшка «охороняє дім» і завжди стоїть на почесному місці у вітальні.

Камалія з реліквією

Нагадаємо, нещодавно у Мережі показали маєток Потапа і Насті Каменських під Києвом. Зірки позбуваються його за приголомшливу суму на тлі низки скандалів.

