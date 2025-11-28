"Очень сложно": украинка назвала минусы жизни в Португалии

Украинка Анастасия рассказала о минусах жизни в Португалии

Украинка Анастасия, которая эмигрировала в Португалию, рассказала о негативных сторонах жизни в этой стране. В частности, она указала на проблемы с миграционной службой, которая «полностью парализована», и очень высокие цены на жилье. Женщина также пожаловалась на высокие налоги и ментальную медлительность португальцев.

Всем этим Анастасия под ником bubble.mama.portugal поделилась в TikTok.

Миграционная служба Португалии

Прежде всего, украинка раскритиковала португальскую миграционную службу и поделилась историей из собственной жизни.

«Первое — это ситуация с миграционной службой. На самом деле очень-очень-очень все здесь сложно. Она вроде и есть, но она полностью парализована. И получить документы резиденции очень-очень сложно. На моем примере: мой сын получил при рождении паспорт Португалии. Мы с мужем официально работаем. И в чем прикол — мы три года не можем податься на обычную резиденцию, потому что то нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают, надо занимать очередь в очередь», — описала ситуацию Анастасия.

Государственная политика Португалии в отношении мигрантов существенно ужесточилась. И если раньше страна была открыта, и там было легко получить резиденцию, то сейчас — нет. Государство наоборот настроено на то, чтобы отправлять мигрантов домой.

Цена на покупку и аренду жилья

По словам украинки, цены на покупку и аренду жилья в Португалии «нереально высокие».

«С 22-го года цены на аренду жилья очень и очень поднялись. И в 23-м году Лиссабон, по статистике, стал одной из самых дорогих столиц в Европе в сфере аренды жилья», — сказала Анастасия.

Так, в среднем стоимость аренды квартиры в Лиссабоне составляет 1500 евро, но это жилье не будет новым.

«Также по поводу покупки жилья. Мы живем в пригороде, в 20 минутах от Лисбона в городе Монтижо, и рядом строятся новые классные дома. Конечно, я бы хотела себе новое жилье. И в этих домах квартиры уже стоят 400-450 тысяч евро и выше», — рассказала женщина.

Менталитет португальцев

Украинка указала на менталитет португальцев, с которым уже смирилась. Они очень медлительны и «скорость принятия решений практически отсутствует».

«Некоторые какие-то простые, казалось бы для нас, вещи — они говорят „impossible“. Это значит — невозможно это сделать. Например, в моей сфере я долго билась головой, потому что я же не только выступаю, я еще и продаю наши программы. Я привыкла в Украине, что если человек решил заказать, он заказал сразу здесь. Португальцам надо подумать неделю-две-три, спросить, переспросить, поторговаться и потом уже принять решение», — рассказала Анастасия.

Налоговая система

Самой болезненной темой она назвала налоговую систему Португалии. Дело в том, что в стране очень высокие налоги. Если человек хочет создать фирму, ему надо очень многое оформить, нужен бухгалтер и возникает обязательство платить большой процент от своего дохода.

«Например, в Украине у нас была команда и мы работали — это было легко сделать, оформить. То здесь в нашей сфере легче работать вдвоем и не брать на себя большие обязательства», — пояснила Анастасия.

Напомним, ранее другая украинка, которая побывала в Португалии, заявила, что не переехала бы туда жить из-за ряда существенных минусов. Основные недостатки для постоянного проживания, по ее мнению: влажная и холодная погода, сырость и плесень в помещениях из-за отсутствия централизованного отопления, что приводит к высоким счетам за электричество. Также украинка отметила, что стоимость аренды жилья высокая (дороже, чем в Испании), а зарплаты — ниже.