Европа готовит ответ России: в ЕС говорят о шагах, которые еще вчера казались немыслимыми

Противостояние НАТО – Россия

Европейские столицы все серьезнее рассматривают возможность активных действий в ответ на растущую волну российских гибридных атак. То, что еще несколько лет назад казалось немыслимой эскалацией, сейчас обсуждается на самом высоком уровне — от совместных наступательных киберопераций до внезапных учений под руководством НАТО.

Об этом сообщают высокопоставленные должностные лица европейских правительств и дипломаты ЕС, передает Politico.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула: "Россия постоянно проверяет границы дозволенного. Нужен более активный ответ — и ее должны определять не слова, а действия".

Волна провокаций, которую Европа еще не видела

В последние месяцы континент буквально засыпан инцидентами. В небе над Польшей и Румынией фиксируют российские беспилотники, а загадочные дроны парализуют работу аэропортов и военных объектов. По всей Европе продолжаются массовые атаки на GPS, растет количество нарушений воздушного и морского пространства российскими военными. Апогеем стал взрыв на ключевой польской железнодорожной ветке, по которой транспортировали помощь Украине.

Аналитический центр Globsec подсчитал: всего за полгода — более 110 актов саботажа и попыток терактов, большинство из которых связывают с агентами Москвы.

Москва открыто провоцирует — и в то же время угрожает

Владимир Путин не скрывает, что внимательно "отслеживает милитаризацию Европы", а Дмитрий Медведев доходит до откровенных угроз, заявляя, что европейцы должны "дрожать от страха".

Но, несмотря на риторику Кремля, Европа не стремится к прямой войне с ядерным государством. Ее задача — заставить Москву отступить, не пересекая одновременно опасного предела.

Глава оборонного штаба Швеции Михаэль Классон предостерегает: "Мы не можем позволить себе быть парализованными страхом эскалации. Нужна жесткость".

От обороны — к активному ответу

Пока реакцией Запада стало усиление противодроновой и противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. Но многочисленные атаки сменяют риторику и подходы.

Польша уже опрокинула 10 тысяч военных для защиты критической инфраструктуры после саботажа на железнодорожной линии в Киев. Премьер Дональд Туск прямо обвинил Москву в причастности.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: эти угрозы представляют "чрезвычайную опасность", и ЕС должен дать "решительный ответ".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил масштабный план противодействия гибридным атакам: создание европейского центра противодействия, киберподразделения на 1500 человек и специализированных военных в сфере искусственного интеллекта.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский подытожил: "Россия явно усиливает свою гибридную войну против граждан ЕС. Все должны пересмотреть свои процедуры безопасности".

Ранее сообщалось, что Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией. Документ описывает опрокидывание 800 тысяч военных НАТО, логистику, маршруты и оборонные мероприятия.