Потери РФ на фронте приблизились к новой психологической отметке

Потери РФ за сутки выросли еще более чем на тысячу солдат-оккупантов.

Елена Капник
Утраты РФ.

Потери РФ за сутки выросли еще более чем на тысячу солдат-оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 ноября ВСУ уничтожили 1 169 690 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 169 690 (+1 140) человек

  • танков – 11 373 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед.

  • артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед.

  • РСЗО – 1 550 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1253 (+1) ед.

  • самолетов – 430 (+2) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед.

  • крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед.

  • специальная техника – 4008 (+1) ед.

Как сообщалось, СБУ нанесла прицельных ударов по оккупантам Донецкой области. Враг понес потери в технике и живой силе. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

