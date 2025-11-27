- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте приблизились к новой психологической отметке
Потери РФ за сутки выросли еще более чем на тысячу солдат-оккупантов.
По состоянию на утро 27 ноября ВСУ уничтожили 1 169 690 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 169 690 (+1 140) человек
танков – 11 373 (+1) ед.
боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед.
артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед.
РСЗО – 1 550 (+1) ед.
средства ПВО – 1253 (+1) ед.
самолетов – 430 (+2) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед.
крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед.
специальная техника – 4008 (+1) ед.
Как сообщалось, СБУ нанесла прицельных ударов по оккупантам Донецкой области. Враг понес потери в технике и живой силе. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.