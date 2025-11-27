ТСН у соціальних мережах

Війна
384
1 хв

Втрати РФ на фронті наблизилися до нової психологічної позначки

Втрати РФ за добу зросли ще на понад тисячу солдатів-окупантів.

Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ за добу зросли ще на понад тисячу солдатів-окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 27 листопада ЗСУ знищили 1 169 690 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 169 690 (+1 140) осіб

  • танків – 11 373 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.

  • артилерійських систем – 34 709 (+21) од.

  • РСЗВ – 1 550 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 253 (+1) од.

  • літаків – 430 (+2) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.

  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.

  • спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.

Як повідомлялося, СБУ завдала прицільних ударів по окупантах на Донеччині. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

