У чорному костюмі і з цікавою брошкою: Олена Зеленська виступила на концеренції

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК». Захід відбувся в межах головування України в Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

Світлини із заходу перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Україна має болючий досвід у цій темі через численні випадки сексуального насильства, яке чинять російські загарбники над беззахисними людьми: жінками, чоловіками, дітьми, цивільними, полоненими військовими. Ми дізнаємося дедалі більше таких фактів, коли постраждалі зважуються говорити. Інколи для цього потрібні роки», — зазначила дружина президента.

На конференції Зеленська постала у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з жакета на затин і з коміром-стійкою та широких штанів. Талію вона підкреслила ремінцем-шнурівкою.

Аутфіт перша леді доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями. В Олени було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, золоті сережки-кулі у вухах і цікава брошка на жакеті.

