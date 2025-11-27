ТСН у соціальних мережах

У чорному костюмі і з цікавою брошкою: Олена Зеленська виступила на концеренції

Перша леді в образі total black постала на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК». Захід відбувся в межах головування України в Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

Світлини із заходу перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Україна має болючий досвід у цій темі через численні випадки сексуального насильства, яке чинять російські загарбники над беззахисними людьми: жінками, чоловіками, дітьми, цивільними, полоненими військовими. Ми дізнаємося дедалі більше таких фактів, коли постраждалі зважуються говорити. Інколи для цього потрібні роки», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На конференції Зеленська постала у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з жакета на затин і з коміром-стійкою та широких штанів. Талію вона підкреслила ремінцем-шнурівкою.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями. В Олени було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, золоті сережки-кулі у вухах і цікава брошка на жакеті.

Нагадаємо, Олена Зеленська у картатому жакеті з’явилася на навчальному тренінгу.

