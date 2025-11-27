ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Солодкий перець, фарширований бринзою: рецепт пікантної закуски

Солодкий перець, фарширований бринзою — це пікантна, проста і легка закуска.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
107 ккал
Солодкий перець, фарширований бринзою

Солодкий перець, фарширований бринзою / © Credits

Ніжний, вершковий смак у поєднанні з ароматним перцем роблять цю страву смачною та корисною. Вибирайте перці невеликих розмірів.

Інгредієнти

перець солодкий
500 г
бринза (солона)
400 г
твердий сир
80 г
яйця курячі
3 шт.
часник
4 зубчики
паприка мелена
0,5 ч. л.
олія оливкова
свіжа петрушка

  1. Перець помийте, вийміть хвостик і насіння.

  2. Петрушку промийте під проточною водою і подрібніть.

  3. Часник очистьте та видавіть через прес.

  4. Твердий сир натріть на дрібну тертку.

  5. У мисці розімніть виделкою бринзу, додайте яйця, часник, паприку, петрушку і перемішайте.

  6. Нафаршуйте перці, заповнюючи їх не дуже щільно, зверху посипте твердим сиром, викладіть у форму для запікання і полийте оливковою олією.

  7. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.

Поради:

  • Якщо бринза несолона, масу для фаршування перців потрібно посолити.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie