-
- Рецепти
- 75
- 1 хв
Солодкий перець, фарширований бринзою: рецепт пікантної закуски
Солодкий перець, фарширований бринзою — це пікантна, проста і легка закуска.
Ніжний, вершковий смак у поєднанні з ароматним перцем роблять цю страву смачною та корисною. Вибирайте перці невеликих розмірів.
Інгредієнти
- перець солодкий
- 500 г
- бринза (солона)
- 400 г
- твердий сир
- 80 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- часник
- 4 зубчики
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- олія оливкова
-
- свіжа петрушка
-
Перець помийте, вийміть хвостик і насіння.
Петрушку промийте під проточною водою і подрібніть.
Часник очистьте та видавіть через прес.
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
У мисці розімніть виделкою бринзу, додайте яйця, часник, паприку, петрушку і перемішайте.
Нафаршуйте перці, заповнюючи їх не дуже щільно, зверху посипте твердим сиром, викладіть у форму для запікання і полийте оливковою олією.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
Поради:
Якщо бринза несолона, масу для фаршування перців потрібно посолити.