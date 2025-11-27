- Дата публікації
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, виникли пожежі і руйнування (фото)
У двох громадах Дніпропетровщини ворожі дрони спричинили низку пожеж — горіли магазин, гаражі та приватні будинки, також пошкоджено дитсадочок.
Російська армія атакувала дронами кілька громад Дніпропетровської області, а місто Нікополь обстріляли з артилерії. Постраждали троє людей, виникла низка пожеж і зафіксовані руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Ворог дронами вдарив по Миколаївській і Дубовиківській громадах Синельниківського району. Там поранень зазнали 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.
Через російські удари горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватного будинку, який було зруйновано. Рятувальники загасили всі пожежі.
Пошкоджені також дитсадочок, інфраструктура.
Нікополь російські загарбники обстріляли з артилерії.
Через вечірню атаку на Марганець до лікарів звернувся 50-річний постраждалий чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три ворожі дрони.
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, виникли пожежі і руйнування (фото) (12 фото)
Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі. На щастя, минулося без жертв.