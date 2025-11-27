Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, виникли пожежі і руйнування (фото)

Пошкоджена будівля внаслідок атаки на Дніпропетровську область / © Владислав Гайваненко

Російська армія атакувала дронами кілька громад Дніпропетровської області, а місто Нікополь обстріляли з артилерії. Постраждали троє людей, виникла низка пожеж і зафіксовані руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Ворог дронами вдарив по Миколаївській і Дубовиківській громадах Синельниківського району. Там поранень зазнали 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Через російські удари горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватного будинку, який було зруйновано. Рятувальники загасили всі пожежі.

Пошкоджені також дитсадочок, інфраструктура.

Нікополь російські загарбники обстріляли з артилерії.

Через вечірню атаку на Марганець до лікарів звернувся 50-річний постраждалий чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі. На щастя, минулося без жертв.