Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, виникли пожежі і руйнування (фото)

У двох громадах Дніпропетровщини ворожі дрони спричинили низку пожеж — горіли магазин, гаражі та приватні будинки, також пошкоджено дитсадочок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджена будівля внаслідок атаки на Дніпропетровську область

Пошкоджена будівля внаслідок атаки на Дніпропетровську область / © Владислав Гайваненко

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала дронами кілька громад Дніпропетровської області, а місто Нікополь обстріляли з артилерії. Постраждали троє людей, виникла низка пожеж і зафіксовані руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Ворог дронами вдарив по Миколаївській і Дубовиківській громадах Синельниківського району. Там поранень зазнали 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Через російські удари горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватного будинку, який було зруйновано. Рятувальники загасили всі пожежі.

Пошкоджені також дитсадочок, інфраструктура.

Нікополь російські загарбники обстріляли з артилерії.

Через вечірню атаку на Марганець до лікарів звернувся 50-річний постраждалий чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три ворожі дрони.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є поранені, виникли пожежі і руйнування (фото) (12 фото)

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_1 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_6 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_2 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_7 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_3 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_3 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_4 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпроперовську область 27 листопада_5 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпропетровщину 27 листопада_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Дніпропетровщину 27 листопада_3 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Дніпропетровщину 27 листопада_4 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Дніпропетровщину 27 листопада_1 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі. На щастя, минулося без жертв.

