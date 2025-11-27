Покровськ / © Associated Press

Російські пропагандисти вже прибули до Покровська та почали знімати свої сюжети в центральній та південній частинах міста.

Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState.

На оприлюднених кадрах видно, як окремі місцеві мешканці демонструють показову «вдячність» окупантам за прихід так званого «руського міру».

«На відео місцеві дякують окупантам за те, що ті принесли розруху та дали можливість померти від обстрілів, будучи похованим прямо біля своєї квартири», — зазначили автори проєкту.

Експерти підкреслюють, що ситуація має особливо болючий підтекст: для того, щоб забезпечити базові потреби цих людей, українським військовим доводилося ризикувати життям. Частина мешканців залишалась у місті до останнього, а потім просилася на евакуацію.

«Хтось пішки йшов у напрямку Шевченко і по приколу був убитий російським FPV-дроном», — навели приклад аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планували захопити місто Покровськ на Донеччині ще до вересня, але наприкінці листопада бої в місті тривають.

Ми раніше інформували, що російські військові проникають до Покровська малими групами, але у великій кількості.