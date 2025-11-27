Российские пропагандисты снимают сюжеты в центре Покровска— DeepState

Покровск / © Associated Press

Российские пропагандисты уже прибыли в Покровск и начали снимать свои сюжеты в центральной и южной частях города.

Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

На обнародованных кадрах видно, как отдельные местные жители демонстрируют показательную благодарность оккупантам за приход так называемого русского мира.

«На видео местные благодарят оккупантов за то, что те принесли разруху и дали возможность умереть от обстрелов, будучи похоронены прямо у своей квартиры», — отметили авторы проекта.

Эксперты подчеркивают, что ситуация имеет особенно болезненный подтекст: для того чтобы обеспечить базовые потребности этих людей, украинским военным приходилось рисковать жизнью. Часть жителей оставалась в городе до последнего, а затем просилась на эвакуацию.

«Кто-то пешком шел в направлении Шевченко и по приколу был убит российским FPV-дроном», — привели пример аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что российские захватчики планировали захватить город Покровск Донецкой области еще до сентября, но в конце ноября бои в городе продолжаются.

Мы ранее информировали, что русские военные проникают в Покровск малыми группами, но в большом количестве.