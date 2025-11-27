- Дата публикации
Астрологический прогноз на 27 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел — как старых, так и новых, главное –приложить работе над ними необходимые усилия.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты отложенными во времени осложнениями, необходимо без промедления обратиться к врачу.
Питание дня: за свежестью и качеством продуктом необходимо следить всегда, но сегодня — в силу опасности пищевого отравления — особенно.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых проблем.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: важно обращать внимание на знаки, которые сегодня будет посылать Вселенная.
Цитата дня: «Я испытываю отвращение к тем, кто считает, что неподчинение есть смелость, а разоблачение чужих тайн — правдивость» (Конфуций).
