Три знака Зодиака, которым сделанная сегодня стрижка принесет пользу

Гороскоп / © Credits

Звезды рекомендуют также «обновить» свою внешность, особенно это касается волос, которые можно — и нужно! — стричь.

Сегодня, 27 ноября, стрижку рекомендуется делать всем знакам Зодиака, но трем из них она принесет пользу.

Рак

Ракам — особенно тем из них, кто давно не менял прическу — рекомендуется сделать стрижку, причем, чем короче она будет, тем лучше. Так представители — и представительницы — знака получат мощный поток энергии, которая сделает возможными благоприятные жизненные перемены.

Весы

Весам необязательно менять прическу радикальным образом — вполне достаточно будет срезать секущиеся кончики — астрологи уверяют, что в таком случае они будут лучше себя чувствовать и избавятся от недугов, которые докучают им в последнее время.

Скорпион

Скорпионам можно как сделать стрижку, так и просто срезать часть волос, подравняв их край. В любом случае случае вместе с отрезанными полосами из жизни представителей знака уйдет скопившийся в них негатив, а значит, представители знака будут оптимистичнее смотреть на мир.

