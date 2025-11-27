Россия не имеет вето на вступление Украины в НАТО: Рютте отреагировал на новый «мирный план»

Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Россия не имеет никакого права вето или влияния на вопрос вступления Украины в НАТО, несмотря на положение так называемого мирного соглашения США, переданного Киеву.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает Politico.

Издание отмечает, что таким образом Рютте фактически отверг предложение США и Москвы относительно договоренностей, которые должны заблокировать евроатлантические перспективы Украины.

Реклама

«У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО», — заявил он в интервью испанскому El País и немецкому изданию RND.

Рютте подчеркнул, что Вашингтонский договор, на основе которого создан Альянс, предусматривает возможность вступления для любой страны евроатлантического региона.

Politico напоминает, что его комментарии прозвучали после обнародования предложения США по прекращению войны с Россией. В документе содержалось требование, что НАТО «не будет принимать Украину ни в один момент в будущем».

Генсек подчеркнул, что даже в случае заключения соглашения с Кремлем российская угроза никуда не исчезнет.

Реклама

«Россия еще долго будет долгосрочной угрозой», — отметил Марк Рютте.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО сообщил, что несколько стран категорически против членства Украины.

Мы ранее информировали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путина можно сдержать лишь четкими и сокрушительными последствиями за нарушение договоренностей.