Верховная представительница ЕС из иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас / © Associated Press

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что для достижения «справедливого и продолжительного мира» в Украине Россия должна пойти на серьезные уступки и сократить свою военную мощь. Ее заявление прозвучало после внеочередного заседания министров иностранных дел ЕС, где обсуждался новый мирный план, вызвавший тревогу у европейских союзников из-за его возможной выгоды для Москвы.

Об этом сообщает Politico.

Уступки должен делать агрессор, а не жертва

По словам Каллас, основное внимание в любом мирном соглашении должно быть сосредоточено на том, чтобы вынудить Россию навсегда прекратить агрессию и отказаться от попыток изменять границы силой. Она подчеркнула принципиальную позицию ЕС по переговорам.

«У нас есть один агрессор и одна жертва. Основное внимание должно быть сосредоточено на том, что должна сделать Россия, агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина жертва», — заявила Кая Каллас.

Она добавила, что черновик плана, который был распространен администрацией президента США Дональда Трампа, не содержал «никакой уступки» со стороны Москвы.

Сокращение армии и военных расходов

Каллас считает, что соглашение обязательно должно налагать обязательства на Россию, включая ограничение численности ее армии и военных расходов. Она предупредила, что без подобных ограничений агрессия может повториться.

"Если вы тратите почти 40 процентов общих государственных расходов на свои вооруженные силы, вы захотите использовать их снова, и это угрожает нам всем", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Каллас подчеркнула, что если агрессия будет вознаграждена, это станет приглашением к ее использованию снова.

Если агрессия принесет плоды, это послужит приглашением использовать агрессию снова и использовать ее также в другом месте, и это угроза для всех в мире, особенно для меньших стран. А в Европе... есть только два типа стран: малые страны и те, которые еще не осознали, что они малые страны», - заявила Каллас.

Финансирование Украины: кредит под российские активы

Кая Каллас также подтвердила планы ускорить использование замороженных российских активов для обеспечения кредита на 140 миллиардов для Украины, несмотря на прошлые возражения Бельгии. Бельгия ранее выступала против, опасаясь, что Россия может принять ответные меры против Бельгии, где хранится большинство этих активов.

В ответ на вопрос, была ли позиция Бельгии неверной, Каллас назвала их беспокойство «легитимными» и заверила, что ЕС работает над минимизацией рисков.

Напомним, историк-американист Дмитрий Довгополый считает, что Украина вряд ли движется к заключению мирного соглашения. По его мнению, сейчас ситуация развивается в направлении долговременного замораживания конфликта , а не мира.