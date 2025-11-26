В ЄС запропонували додати до мирного плану обмеження для Росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас / © Associated Press

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що для досягнення «справедливого і тривалого миру» в Україні Росія мусить піти на серйозні поступки та скоротити свою військову потужність. Її заява пролунала після позачергового засідання міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювався новий мирний план, що викликав тривогу у європейських союзників через його можливу вигоду для Москви.

Про це повідомляє Politico.

Поступки має робити агресор, а не жертва

За словами Каллас, основна увага у будь-якій мирній угоді має бути зосереджена на тому, щоб змусити Росію назавжди припинити агресію та відмовитися від спроб змінювати кордони силою. Вона підкреслила принципову позицію ЄС щодо переговорів.

«У нас є один агресор і одна жертва. Основна увага має бути зосереджена на тому, що має зробити Росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна, жертва», — заявила Кая Каллас.

Вона додала, що чернетка плану, яка була поширена адміністрацією президента США Дональда Трампа, не містила «жодної поступки» з боку Москви.

Скорочення армії та військових витрат

Каллас вважає, що угода обов’язково повинна накладати зобов’язання на Росію, включаючи обмеження чисельності її армії та військових витрат. Вона попередила, що без таких обмежень агресія може повторитися.

«Якщо ви витрачаєте майже 40 відсотків загальних державних витрат на свої збройні сили, ви захочете використати їх знову, і це загрожує нам усім», — підкреслила глава дипломатії ЄС.

Крім того, Каллас наголосила, якщо агресія буде винагороджена, це стане запрошенням до її використання знову.

«Якщо агресія принесе плоди, це послужить запрошенням використати агресію знову і використовувати її також в іншому місці, і це загроза для всіх у світі, особливо для менших країн. А в Європі… є лише два типи країн: малі країни та ті, які ще не усвідомили, що вони малі країни,» — заявила Каллас.

Фінансування України: кредит під російські активи

Кая Каллас також підтвердила плани прискорити використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту на 140 мільярдів для України, попри минулі заперечення Бельгії. Бельгія раніше виступала проти, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь проти Бельгії, де зберігається більшість цих активів.

У відповідь на запитання, чи була позиція Бельгії невірною, Каллас назвала їхні занепокоєння «легітимними» і запевнила, що ЄС працює над мінімізацією ризиків.

Нагадаємо, історик-американіст Дмитро Довгополий вважає, що Україна навряд чирухається до укладання мирної угоди. На його думку наразі ситуація розвивається в напрямку довготривалого замороження конфлікту, а не миру.