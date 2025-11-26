Ці харчові звички провокують цукровий діабет: перевірте себе

Цукровий діабет — поширене захворювання, що супроводжується підвищенням рівня цукру / © ТСН.ua

Цукровий діабет належить до числа найбільш поширених захворювань людини. Його відносять до хвороб цивілізації та неофіційно називають — неінфекційною епідемією 21 століття. В Україні діабет займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології.

Певні повсякденні харчові звички можуть значно підвищити ризик розвитку цукрового діабету другого типу.

За даними дослідження, опублікованого National Center for Biotechnology Information (NCBI), саме поєднання незбалансованого раціону та малорухливого способу життя є ключовим чинником зростання кількості випадків цього захворювання.

Серед головних звичок, які провокують розвиток діабету, фахівці називають пропускання сніданку, надмірне споживання рафінованих вуглеводів і цукру, пізні вечері, низький вміст клітковини в раціоні, а також часте вживання солодких напоїв.

Медики також звертають увагу на шкідливість пізнього прийому їжі. У вечірні години організм гірше засвоює глюкозу, і вживання калорійних страв перед сном збільшує ризик метаболічних порушень.

Окремо фахівці наголошують на нестачі клітковини у раціоні. Харчові волокна сповільнюють засвоєння цукру і допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози. Найкращими джерелами клітковини є овочі, цільнозернові продукти, бобові та фрукти.

Основними симптомами діабету є:

спрага

часте сечовипускання

підвищений апетит та відчуття голоду

схуднення без причини або навпаки набір ваги

підвищена втомлюваність

Класично виділяють наступні види діабету:

Цукровий діабет першого типу, який потребує постійної довічної інсулінотерапії

Цукровий діабет другого типу, який є не інсулінозалежним

Гестаційний цукровий діабет — той, що зʼявляється лише під час вагітності

Нагадаємо, у США 10 пацієнтів із діабетом 1 типу змогли повністю відмовитися від інсуліну завдяки новій терапії стовбуровими клітинами. Це стало можливим після введення експериментального препарату під назвою «Зимислецел», який розробила компанія Vertex Pharmaceuticals.