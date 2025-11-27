Забарний вийшов наприкінці: ПСЖ здолав "Тоттенгем" у гольовій перестрілці Ліги чемпіонів

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ удома здолав "Тоттенгем" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 5:3 .

Гості відкрили рахунок на 35-й хвилині зусиллями Рішарлісона. Парижани відповіли голом Вітіньї перед самою перервою.

На старті другого тайму Рандаль Коло Муані знову вивів лондонців уперед, але Вітінья швидко зрівняв рахунок, оформивши дубль.

Далі Фабіан Руїс вивів ПСЖ уперед, а Вілліан Пачо зміцнив перевагу французького клубу. Однак другий гол Коло Муані дозволив "шпорам" упритул підібратися до суперника в рахунку.

Але підопічні Луїса Енріке перемогу не втратили. На 76-й хвилині Вітінья зробив хет-трик, реалізувавши пенальті.

Наприкінці гри ПСЖ залишився в меншості – на 90+3-й хвилині пряму червону картку за удар суперника ліктем заробив Люка Ернандес.

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний вийшов на поле з лавки для запасних на 90+4-й хвилині, замінивши Вітінью.

Огляд матчу ПСЖ – "Тоттенгем"

Після цієї перемоги ПСЖ (12 очок) вийшов на друге місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Тоттенгем" (8 балів) перебуває на 16-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів парижани 10 грудня на виїзді позмагаються з "Атлетиком" Більбао, а "шпори" днем раніше приймуть празьку "Славію".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.