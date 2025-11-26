ЄС посилив боротьбу з "собачою мафією"

ЄС ухвалив нові правила для захисту котів та собак / © Associated Press

Європейський парламент, Рада та Комісія домовилися про нову постанову щодо захисту собак і котів, яка має покласти край нелегальній торгівлі тваринами.

Про це повідомляє BILD.

«Сьогоднішній прогрес допомагає нам далі боротися з незаконною торгівлею цуценятами і так званою собачою мафією», — заявив представник з питань навколишнього середовища найбільшої фракції Європарламенту (ЄНП) Петер Лізе.

Нова постанова запроваджує єдині по всьому ЄС стандарти для продавців та притулків. Гігієна, транспортування, харчування — все буде чітко регламентовано. Всі тварини повинні бути обов’язково чіповані та зареєстровані.

Уся інформація зберігатиметься у централізованій базі даних ЄС. Тварини, котрих ввозять до ЄС із третіх країн для продажу, також мають бути чіповані та зареєстровані. Власники домашніх тварин, які в’їжджають до ЄС, повинні будуть зареєструвати улюбленців онлайн не пізніше ніж за п’ять днів до прибуття.

Нові правила також забороняють болісні методи дресування й використання електрошокових нашийників. Євродепутати також вважають, що утримання або продаж собак і котів у зоомагазинах має бути заборонено.

Нагадаємо, після історичної заборони на споживання собачого м’яса у Південній Кореї пів мільйона собак залишилися без майбутнього.