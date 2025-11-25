Лемурам загрожує вимирання: дослідження виявило неочікувану загрозу для тварин

Лемурам на мадагаскарі загорожує вимирання / © Reuters

Лемури, відомі своїми великими очима та пухнастими хвостами, опинились під загрозою вимирання через неочікувану причину. Вперше проведене дослідження показало, що тисячі цих приматів стають жертвами незаконної торгівлі, внаслідок якої їхнє м’ясо потрапляє на тарілки заможних містян. Ця проблема, яку досі не визнавали, може призвести до катастрофічних наслідків для популяції.

Про це пише The New York Times з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Conservation Letters.

Символ статусу

Полювання на диких тварин в африканських лісах часто асоціюється з людьми, які намагаються вижити у відчайдушних ситуаціях. Однак нове дослідження спростовує це та зазначає, що найбільшу загрозу для лемурів становлять люди з вищого щабля суспільства Мадагаскару.

Вони вживають м’ясо лемурів, зокрема плодоїдних видів, оскільки цінують його за «чистоту» та вважають, що воно має солодкий смак і сприяє зміцненню здоров’я. М’ясо приматів, яке коштує щонайменше втричі дорожче за яловичину, стало справжнім символом високого статусу у суспільстві.

«Я знав, що полювання ведеться для забезпечення існування і, час від часу, для ресторанів, але масштаби цього просто огидні,» — зазначив головний співробітник міжнародної природоохоронної групи Re: wild Рассел Міттермаєр.

Масштаби трагедії та боротьба з попитом

Протягом останніх чотирьох років дослідники провели опитування понад 2600 продавців, покупців та мисливців на лемурів у 17 містах країни. За їхніми висновками, понад 10 тисяч лемурів були продані для дорогих страв, причому майже 95% тварин продавалися безпосередньо приватним клієнтам, а решта — ресторанам або посередникам. Найчастіше жертвами стають бурі та комірцеві лемури, які є відносно великими та легкими для вилову.

Хоча полювання на лемурів було заборонене на Мадагаскарі понад 60 років тому, за останні два роки не було порушено жодної справи про незаконне полювання чи споживання. Дослідники та колишні урядовці сходяться на думці, що для боротьби з цією незаконною торгівлею необхідно зосередитися на попиті, а не лише на постачанні.

«Я згоден, нам потрібно більше працювати над попитом, ніж над пропозицією. Ви можете спіймати людей, які ловлять лемурів у лісі, але якщо ви їх заарештуєте, завтра їх замінить хтось інший,» — заявив Макс Андоніріна Фонтейн, колишній міністр навколишнього середовища Мадагаскару.

